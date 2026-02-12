Meža nozares produkciju Latvijas pagājušajā gadā eksportēja 3,387 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 1,6% mazāk nekā 2024. gadā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija
Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2025. gadā eksportēti 2,991 miljarda eiro vērtībā, kas ir par 1,3% mazāk nekā 2024. gadā, un veidoja 88,3% (2024. gadā - 88,1%) no kopējā koksnes produktu eksporta.
No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports veidoja 842,28 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 5,1% salīdzinājumā ar 2024. gadu, kurināmās koksnes eksporta vērtība veidoja 626,162 miljonus eiro, kas ir kritums par 8,9%, saplākšņa eksporta vērtība pieaugusi par 4,1%, veidojot 375,073 miljonus eiro, bet apaļo kokmateriālu eksporta vērtība sarukusi par 21,4% un bija 310,31 miljons eiro.
Apkopotie dati arī liecina, ka pērn koka mēbeļu eksporta vērtība pieaugusi par 6,7% salīdzinājumā ar 2024. gadu un bija 202,655 miljoni eiro jeb 6% (2024. gadā - 5,5%) no kopējā koksnes produktu eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 124,93 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 5,1% mazāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 3,7% (3,8%) no kopējā koksnes produktu eksporta daudzuma.
Visvairāk meža nozares produkcija 2025. gadā izvesta uz Lielbritāniju (22,4%), Zviedriju (8,9%), kā arī uz Lietuvu (8,1%).
Salīdzinājumā ar 2024. gadu meža nozares produkcijas izvedums uz Lielbritāniju ir pieaudzis par 9,3% un bija 760,292 miljoni eiro, uz Zviedriju eksports sarucis par 24,4% un bija 301,361 miljons eiro, savukārt uz Lietuvu meža nozares produkcija izvesta 274,478 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 7,9%.
2024. gadā Latvija eksportēja meža nozares produkciju 3,44 miljardu eiro vērtībā.
