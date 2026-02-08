Tuvojoties jaunajai sezonai, informējam par jaunumiem griķu sēklu piedāvājumā.
'Aiva' (PPC, SPC)
Vidēji vēla šķirne, veģetācijas periods – līdz 105 dienām. Auga garums 80–100 cm, veldres noturība – vidēja. Ziedu krāsa – no baltas līdz sārtai.
'MKR Korona' (LA)
Pārtikas tipa šķirne. Vidējais auga garums 100–125 cm. Vidēji agrs nogatavošanās laiks. Augiem laba izturība pret pavasara salnām un neilgiem sausuma periodiem. Molopolska Hodowla Roslin, Polija.
* Sēklu izplatītāji: PPC – AREI Priekuļu pētniecības centrs, SPC – AREI Stendes pētniecības centrs, LA – SIA Linas Agro.
