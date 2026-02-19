Pērnruden viesojāmies Rutas Sūniņas daiļdārzā Zvejniekciemā – vietā, kur jūras tuvums satiekas ar ziedoša dārza burvību. Rutas dārzs, kas gadiem veidots ar rūpību un mīlestību, ne tikai ir acīm baudāms, bet arī iedvesmas avots ikvienam, kas mīl skaistu un sakoptu vidi.

Sava puķudobe jau bērnībā

Rutas bērnības vasaras pagājušas laukos Platones pusē, kur jau tad krustmāte čaklajai meitenei atvēlējusi zemes pleķīti savas puķu dobītes ierīkošanai. “Man ļoti patika zemes darbi, un krustmāte ieteica iet uz Bulduriem mācīties dārzkopību. Tomēr es izvēlējos kļūt par šuvēju, kaut gan pēcāk savā profesijā nemaz neesmu strādājusi. Jau daudzus gadus man Saulkrastos pieder pārtikas veikals,” stāsta Ruta.

Laukakmeņi ceļo līdzi

Īpašumu netālu no jūras viņas ģimene iegādājās pirms 25 gadiem. “Pirms tam dzīvojām dzīvoklī Saulkrastos, bet arī tur mums bija neliels dārziņš. Kad to iekopām, zemē uzgājām daudz laukakmeņu. Bija žēl tos atstāt, tāpēc pārvedām uz šejieni,” atceras dārza saimniece. Tagad akmeņi izkārtoti gar vienas dobes malu un piešķir ainavai stabilitātes un pamatīguma sajūtu, kā arī dabiski sasaucas ar akmeņaino jūras krastu tepat netālu.

 

