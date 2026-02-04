Kāpēc nedīgst asteres? Kā tās pareizi sēt un audzēt? Jautā Vaira K. Konsultē stādaudzētavas "Ludzasrozes" saimniece Kristīne Ģēģere. 

Krāšņas, daudzveidīgas un ilgi ziedošas – asteres jau gadu desmitiem ir vienas no iecienītākajām vasaras puķēm gan dobēs, gan griezto ziedu ieguvei. Tomēr, lai asteres patiešām priecētu ar bagātīgu ziedēšanu, svarīgi ievērot vairākus audzēšanas nosacījumus – sākot no sēklu kvalitātes un dēstu audzēšanas līdz pareizai vietas izvēlei un kopšanai veģetācijas laikā.

Vietas izvēle

Asteres (Callistephus chinensis) dod priekšroku saulainai vietai un labi drenētai, trūdvielām bagātai, bet ne pārāk smagai augsnei. Pārāk sablīvēta un mitra augsne rosina stublāju un sakņu puves attīstību. Savukārt smilšainas un nabadzīgas augsnes ieteicams ielabot, iestrādājot kompostu. Ideālais pH līmenis asteru audzēšanai ir no 5,5 līdz 7,5.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē