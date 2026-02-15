Gada pirmā žurnāla "Agro Tops" numurā sniedzām ieskatu tajā, kas paveikts veterinārijā asistētās reprodukcijas (VetART) jomā. .
Turpinot aizsākto tēmu, nozares eksperte, LBTU VMF asociētā profesore Ilga Šematoviča – par riskiem un sadarbības nozīmīgumu šajā procesā
Ar akcentu, uzmanību un enerģiju, kas koncentrēta uz mērķtiecīgu sieviešu kārtas dzimuma specifiskām īpašībām apveltītu genomu nesošu dzīvnieku pavairošanu, izmantojot olšūnu aspirāciju un in vitro fertilizāciju (OPU/IVF), kopš 2020. gada rudens notiek darbs pie projekta Genoma testētu, dzimuma determinētu liellopu pavairošana, izmantojot olšūnu aspirāciju un fertilizāciju in vitro.
Komandas spēlētāju zināšanu nozīmīgums
Pilns šīs metodes cikls ietver olšūnu aspirāciju, to pirmējo apstrādi procesa vietā, drošu nogādāšanu uz VetART laboratoriju, nobriedināšanu, apaugļošanu jeb fertilizāciju ar vēlamā vaislinieka gamētām/spermu, denudāciju, kultivēšanu, kā arī dziļsaldēšanu vai transferenci. Procesi jāmonitorē, rezultātu fiksējot kultivēšanas procesa sestajā, septītajā un astotajā dienā. Tad ir iespēja iegūtos embrijus, kas ir blastocistas stadijā, iepildīt pajetēs un, ievērojot temperatūras un pH režīmu, transportēt uz novietni, lai transferētu recipientos, vai arī dziļsaldēt. Katram procesa posmam jānodrošina atbilstošs temperatūras, mitruma, pH režīms, jāizmanto specifiskas konkrētajam procesa brīdim atbilstoša sastāva vides. Lai to nodrošinātu, jāapgūst specifisko protokolu izpildīšanas zināšanas, prasmes un iemaņas.
Arī gatavā produkta-embriju transference veicama, ievērojot priekšnoteikumus. Salīdzinājumam – konvencionālajā spermas pajetē/salmiņā ir 15–20 miljonu spermatozoīdu, bet dzimumšķirotas spermas porcijā ir 2–4 miljoni vīrišķo dzimumšūnu. Ja mākslīgās apsēklošanas tehniķis rīkosies neprasmīgi, kāds miljons dzimumšūnu var aiziet bojā, bet grūsnība var iestāties. Bet embrijs pajetē ir VIENS. Paviršas vai neprasmīgas procesa izpildes gadījumā rezultāts būs garantēti nesekmīgs, un grūsnība neiestāsies.
Lai veiktu VetART darbu, izmantojot OPU/IVF, nepieciešams komandas darbs. Komandā ietilpst speciālists, kurš izvēlas donordzīvniekus un attiecīgi recipient-dzīvniekus gan ciltsvērtības, gan veselības ziņā. Jāpiebilst, ka arī
savlaicīgam pilnvērtīgas ēdināšanas periodam (vismaz 2 mēnešus iepriekš) un labturības apstākļu nodrošinājumam ir izšķirīga nozīme.
Tātad nepieciešams speciālists, kurš pārvalda olšūnu aspirēšanas procesu un sekmīgi sadarbojas ar personām, kuras asistē šajā darbā. Sekojoši aspirētais šķidrums nekavējoties jānodod pirmējo laboratorijas manipulāciju pārvaldošai personai olšūnu atrašanai, novērtēšanai un ievietošanai drošā vidē transportēšanai. Tad seko darbs VetART laboratorijas laboranta pārziņā, līdz beidzot gatavais produkts tiek nodots embriju transferences speciālistam.
Sagatavošana procesam, olšūnu aspirēšana, pirmējā apstrāde un transportēšana ir ZS Grasbergs Veterinārija profesionāļu ziņā. Darbības VetART laboratorijā ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) speciālistu ziņā. Embriju transferenci ir apguvuši gan LBTU VMF, gan ZS Grasbergs Veterinārija speciālisti.
Kā iegūt kvalitatīvu olšūnu
Pašlaik kā galveno izaicinājumu secinām kvalitatīvu olšūnu iegūšanu. Tas ir izšķirīgs embriju iegūšanas priekšnoteikums. Intensīvas ražošanas apstākļos tas patiešām ir nopietni risināms jautājums. Kā zināms, lai iegūtu kvalitatīvu spermu no vaislas buļļiem, tie tiek turēti atbilstošos apstākļos un saņem uzturu, kas orientēts ne tikai uz produktivitāti (dzīvsvara pieaugumu vai enerģijas kāpināšanu), bet arī kvalitatīvu dzimumprodukta ražošanu. Laba olšūnu donore parasti nav rutīnas apstākļos turēta un vispārpieņemtiem kritērijiem atbilstoši ēdināta tele/govs.
Dažkārt govju īpašnieki jautā – kā tad ganāmpulkā ir apmierinoši mākslīgās apsēklošanas rezultāti, bet mēs apgalvojam, ka olšūnu kvalitāte nav apmierinoša. Jā, lai govi apsēklotu, organismā dabiskās atlases ceļā ir atrisinājies jautājums, kurš no daudziem folikuliem olnīcās būs dominējošais, ar kvalitatīvāko olšūnu. Mūsu gadījumā jāiegūst daudzas kvalitatīvas olšūnas bez dabiskās atlases kritērijiem. Un tas govs organismam ir izaicinājums.
LBTU realizēto projektu ietvaros VetART procesus sadarbībā ar iekļautajiem ganāmpulku īpašniekiem veicām bez maksas. Pašlaik tiek izstrādāts cenrādis, un progresīvo reprodukcijas tehnoloģiju pakalpojumi būs pieejami plašam klientu lokam.
