Pēc vairāk nekā 30 gadu pauzes 2017. gadā Latvijā tika atsāktas aktivitātes veterinārās asistētās reprodukcijas (VetART) jomā govīm, no jauna apgūstot multiplo ovulāciju un embriju transferenci (MOET). Savukārt 2021. gadā govīm uzsāka olšūnu aspirāciju un fertilizāciju in vitro (OPU/IVF), pirmo reizi Latvijas vēsturē iegūstot govju embrijus laboratorijā.

Sākotnēji VetART aktivitātes galvenokārt īstenotas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) realizēto projektu ietvaros. Tomēr pēdējos gados embrijus aizvien vairāk iepērk un transferē arī advancētākās un progresīvākās Latvijas liellopu saimniecības – gan gaļas, gan slaucamo govju ganāmpulkos. 

Šajā rakstā atspoguļots apkopojums par LBTU VetART laboratorijas komandas līdz šim paveikto un arī secinājumiem.

