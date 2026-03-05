No šā gada lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un kooperatīvajām sabiedrībām pagarināts periods, kurā var izmantot atbrīvojumu no autoceļu lietošanas nodevas jebvinjetes. Turpmāk atbrīvojums ir spēkā no 1. marta līdz 30. novembrim, nevis no 10. jūlija līdz 30. septembrim, kā tas bija līdz šim.
Ieņēmumu sliekšņi un prasības atbrīvojuma saņemšanai nav mainītas.
Fiziskas un juridiskas personas – lauksaimnieki atbrīvojumu no vinjetes var saņemt, ja persona: ir iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē; pēdējā iesniegtajā gada pārskatā vai ienākumu deklarācijā ir uzrādīti vismaz 5000 eiro ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas.
Atbrīvojumu piemēro:
- vienam transportlīdzeklim – ja ir izpildīti pamatnosacījumi;
- katram nākamajam transportlīdzeklim – ja par katru no tiem papildus tiek sasniegti 70 000 eiro ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas.
Atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) atbrīvojuma piemērošana atšķiras:
- ja turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no apgrozījuma pēdējā iesniegtajā gada pārskatā;
- par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu piemēro, sasniedzot 99 600 eiro ieņēmumu apmēru.
Pirms autoceļa lietošanas uzsākšanas lauksaimnieks vai kooperatīvā sabiedrība piesaka atbrīvojumu, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) e-pakalpojumu, norādot konkrēto transportlīdzekli un datumu, kad atbrīvojums tiks izmantots.
Ja lauksaimniekam ir lielāks transportlīdzekļu skaits, par kuriem var saņemt atbrīvojumu, ir jāizvēlas, kuriem transportlīdzekļiem atbrīvojumu piemērot. Atbrīvojumu no vinjetes piešķir CSDD, pamatojoties uz pieejamajiem datiem un atbilstību noteiktajiem nosacījumiem.
