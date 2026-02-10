Lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Pöttinger" demonstrējis jaunās 'Puro H 3000' precīzās sējmašīnas prototipu, kas ir nozīmīgs solis uz priekšu precīzās sēšanas jomā. J
Jaunā produkta izstrādes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta precīzai sēklu izvietošanai, augstai produktivitātei un ērtai lietošanai.
Puro H 3000 sējmašīnas darba platums ir 4,5 m (transporta platums 3 m), un tā ir aprīkota ar sešām sēšanas sekcijām ar 68 litru tilpuma plastmasas sēklu tvertnēm. Tā var radīt līdz pat 180 kg lemešu spiedienu.
Ar 75 cm rindstarpu jaunā sējmašīna īpaši piemērota kukurūzas, saulespuķu un sorgo sēšanai.
Puro H 3000 ir aprīkota ar vairākām inteliģentām tehniskām funkcijām, piemēram, duālo disku lemešiem un regulējamiem atlieku noņemšanas rīkiem, padarot mašīnu daudzpusīgu lietošanai dažādos apstākļos. Mašīnas sirds ir jaunā sēšanas ierīce, kas nodrošina precīzu sēklu izvietošanu vēlamajā dziļumā un vienmērīgu sēklu sadalījumu gan gareniski, gan sāniski.
Izturīgais rāmis un uzticamās sēšanas ierīces nodrošina stabilu darbību pat lielā ātrumā. Pēc izstrādātāju teiktā, šo sējmašīnu var izmantot arī sarežģītos apstākļos.
Lai tiktu galā ar 1300 litru mēslojuma tvertni, Puro H 3000 ir aprīkota ar elastīgiem uzmontētiem mēslojuma lemešiem, kas savienoti pārī ar dubultiem diskiem. Katras mēslojuma joslas pozīciju var regulēt neatkarīgi no sēšanas rindas.
