Cepumu zīmols “Selga” šogad atzīmē savu 70 gadu jubileju un par godu šim notikumam zīmols laidis klajā īpašu jaunumu – cepumus ar braunija un lazdu riekstu garšu,
Kā informē uzņēmuma "Orkla Latvija" pārstāvji, jaunie cepumi radīti, iedvesmojoties no garšām, kuras patērētāji visbiežāk izvēloties desertos - piesātinātās šokolādes un riekstu garšas. Apvienojot klasisko zīmola cepumu izskatu ar braunija garšu un lazdu riekstu notīm, radīts cepums, kas vienlaikus ir gan pazīstams, gan kas jauns un patīkami pārsteidzošs. Tā ir sabalansēta garšu kombinācija, kurā saldā garša nav dominējoša, bet gan papildināta ar bagātīgu kakao piedevu.
""Selgas"70 gadu jubileja ir nozīmīgs brīdis gan mums kā ražotājiem, gan patērētājiem. Šis jaunais produkts veidots kā tilts starp tradīcijām un mūsdienu garšas tendencēm. Cepuma tapšanas laikā veikti vairāki patērētāju testi, lai pārliecinātos, ka esam izstrādājuši labāko recepti un pieslīpējuši ikvienu garšas niansi. Esam pārliecināti, ka jaunie cepumi kļūs par iecienītu izvēli gan ikdienā, gan svētkos," norāda “Orkla Latvija” komunikācijas un ilgtspējas vadītāja Laura Bagātā.
Viņa arī informē, ka, atzīmējot jubileju, zīmols sadarbībā ar kafejnīcu tīklu Latvijā “Caffeine” ir radījis īpašu, ierobežota daudzuma desertu - braunija un lazdu riekstu siera kūku, kas tapusi, iedvesmojoties no jaunajiem cepumiem.
"Orkla Latvija" reģistrēts 2009.gadā, tā pamatkapitāls ir astoņi miljoni eiro. Latvijā "Orkla" pārstāv un attīsta "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "Spilva", "Gutta", "Latplanta" un citus zīmolus. Uzņēmums iekļaujas Norvēģijas koncernā "Orkla".
