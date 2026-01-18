Šķidrmēslojuma tehnoloģiju jomā turpinās tendence mēslojumu lietot ar iespējami maziem zudumiem un atbilstīgi vajadzībām, liecina novembrī Vācijā notikusī industrijas izstāde "Agritechnica 2025".
2025. gadā kā pienākums ir ieviesta prasība lietot mēslojumu tuvu zemei un arī joslās zālājos, līdz ar to šajā jomā veikti dažādi uzlabojumi. Uzsvars tiek likts uz vircas separatoriem, kā arī piekabināmajiem un alternatīviem šķidrmēslu izkliedētājiem.
Vircas separatori šeit sniedz priekšrocības, jo šķidrās fāzes lietošana nodrošina labāku barības vielu uzņemšanu. Šiem faktoriem pievienojas laika apstākļi un augsnes apstākļi pavasarī, kas ievērojami apgrūtina organisko pavasara mēslošanu lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības tehnikas ražotāji tagad koncentrējas uz tehnoloģijām, kas ir vieglākas, bet vienlaikus ļoti efektīvas.
Uzmanība joprojām tiek pievērsta arī tiešsaistes mērīšanas metodēm kūtsmēslu lietošanai attiecīgi vajadzībām. Lai iespējami vairāk slāpekļa sasniegtu augu un tas netiktu zaudēts iestrādes laikā, kūtsmēslus iestrādā tuvu zemei un joslās vai ievada tieši augsnē.
Tradicionālās sistēmas ietver velkamo šļūteņu vai piekabināmos izkliedētājus, inžektorus. Šļūteņu sadalītāji ir pieejami ar darba platumu līdz 36 metriem, kas nozīmē, ka mēslojumu var iestrādāt ar augstu efektivitāti.
Tagad pieejamas arī maināmas stieņu sistēmas; tās ļauj regulēt darba platumu un ņemt vērā dažādus tehnoloģisko sliežu atstatumus. Savukārt velkamie izkliedētāji ir īpaši piemēroti lietošanai zālājos, jo tie sadala zālienu un mēslojumu viegli iestrādā augsnē.
Turpinās darbs pie izstrādes, lai samazinātu rindu atstatumu. Pašlaik tirgū ir pieejamas arī vairākas jaunas sadales sistēmas lietošanai zālājos; tām vajadzētu būt īpaši piemērotām kā modernizētam risinājumam mazām vircas tvertnēm un slīpām virsmām.
Dažādi ražotāji piedāvā arī vircas separatorus ar dažādu caurlaidspēju, kā arī daudzas priekšrocības, īpaši lietošanai tuvu zemei un joslās zālājos. Šķidrās fāzes plūsmas spēja ir augstāka salīdzinājumā ar šķiedrvielām bagātu vircu. Tāpēc tā ātrāk iesūcas augsnē, un tai ir arī augstāks minerālmēslu ekvivalents.
