Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ziņo, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti deviņi jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL), vienam AAL piešķirta atļauja paralēlai tirdzniecībai, diviem ieviesti grozījumi paralēlās tirdzniecības atļaujas nosacījumos, vienam AAL paplašināta lietošanas joma. Vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, diviem – anulēta reģistrācija.

Fungicīdi

Miller – 2. reģ. klase; darbīgā viela: boskalīds, 500 g/kg.

Atļauts lietot kā fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos baltās puves (Sclerotinia sclerotiorum) un krustziežu sausplankumainības (Alternaria brassicae) ierobežošanai.

Sējumu apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos rapša agrā līdz pilnas ziedēšanas stadijā, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50–60% ziedu (AS 63–65).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena. Nogaidīšanas laiks – 56 dienas.

Reģistrācijas termiņš: 26.11.2025.–15.04.2027.

