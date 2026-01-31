Amerikāņu zinātnieki ir izstrādājuši viedo augsni, kas dod par 138% lielāku ražu, vienlaikus tai nepieciešams mazāk laistīšanas nekā parasti.
Teksasas universitātes Ostinā zinātnieki izgudrojuši veidu, kā uzlabot lauksaimniecības efektivitāti, un izstrādājuši viedo augsni, kas var labāk mitrināt augus un nodrošināt kontrolētu barības vielu izdalīšanos.
Zinātnieki norāda, ka aptuveni 70% no pasaules saldūdens tiek izmantoti lauksaimniecībā. Apgabalos ar ūdens trūkumu var būt grūti audzēt kultūraugus un pabarot iedzīvotājus.
Šo augsni sauc par viedo, jo
tai ir pievienots speciāli izstrādāts hidrogels, kas naktī absorbē vairāk ūdens tvaiku no gaisa un pēc tam dienas laikā tos atbrīvo augu saknēm.
Kalcija hlorīda pievienošana nodrošina arī lēnu ūdens tvaiku izdalīšanos.
Pētnieki laboratorijas eksperimentos testējuši viedās augsnes tehnoloģiju. Viņi audzējuši augus 10 gramos augsnes, no kurām daļa saturēja 0,1 gramu hidrogela. Eksperimenta laikā zinātnieki simulējuši dienas/nakts ciklu ar 12 stundu nakti 25 °C temperatūrā un relatīvo mitrumu 60% vai 90%, kam sekoja 12 stundu diena 35 °C temperatūrā un 30% relatīvajā mitrumā.
Augiem, kas auga viedajā augsnē, stublāja garums palielinājies par 138% salīdzinājumā ar kontroles grupu, kas audzēta parastā augsnē. Tajā pašā laikā viedajā augsnē audzētie augi patērējuši par 40% mazāk ūdens nekā kontroles grupā.
Zinātnieki norāda, ka globālais ūdens trūkums apvienojumā ar iedzīvotāju skaita pieaugumu strauji ietekmē pārtikas nodrošinājumu.
Tomēr šī jaunā hidrogelu klase piedāvā daudzsološu risinājumu cilvēces steidzamo vajadzību risināšanai, kas saskaras ar ūdens trūkuma radītajām problēmām.