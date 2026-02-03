Lai atbalstītu jauna un moderna zvejas kuģa iegādi, "Luminor bank" piešķīrusi finansējumu 1,78 miljonu eiro apmērā vienam no Latvijas lielākajiem zvejniecības uzņēmumiem SIA "Bradava".
Investīcija ļaus uzņēmumam stiprināt līderpozīcijas Baltijas jūras reģionā, uzlabot zvejas efektivitāti un veicināt atbildīgu dabas resursu apsaimniekošanu.
Ar bankas atbalstu tiks iegādāts uzņēmuma ceturtais zvejas kuģis, kurš Baltijas jūrā ar grunts un pelaģiskajiem traļiem, zvejos brētliņas, reņģes un mencas.
Kuģi spēj zvejot jebkurā gada laikā un ir aprīkoti ar zivju sūkņiem, šīs iekārtas ļauj operatīvi nogādāt zivis konteineros pārvadāšanai, saglabājot augstu produkcijas kvalitāti.
Pateicoties zvejas kuģu dzinēju jaudai un tilpībai SIA Bradava gada laikā, neskatoties uz zvejas sezonālo raksturu, spēj apgūt piešķirtās nozvejas kvotas, kas veido 20 % no kopējiem Latvijas nozvejas limitiem.
“Mērķis ir saglabāt līderpozīcijas Baltijas jūras austrumu krastā, un jauna un tehnoloģiski moderna kuģa iegāde ļauj būtiski samazināt zvejai nepieciešamo degvielas patēriņu, optimizēt apkalpes darbu un precīzāk plānot zvejas reisus, kas ietekmē uzņēmuma pašizmaksu un rentabilitāti. Bankas finansējums mums ļauj rīkoties strauji un apgūt resursus, nodrošinot augstāko kvalitāti eksporta partneriem Eiropas Savienībā, Ukrainā, Gruzijā un citviet. Nozarē vērojama tendence samazināt pieļaujamos nozvejas apjomus atsevišķām sugām, tāpēc uzsvars uz efektivitāti, saldēšanas jaudām un bezatlikumu pārstrādi ir kritiski svarīgs,” sakaBradava pārstāvis Aleksandrs Blohins.
"Bradava gadu desmitiem ir pierādījusi savu profesionalitāti un spēju pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem, tādējādi kļūstot par lielāko zvejniecības uzņēmumu Baltijas jūrā, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu – no zvejas un pārstrādes līdz loģistikai. Atbalstot zvejas kuģu modernizāciju, veicinām ne tikai vietējā uzņēmuma konkurētspēju, bet arī nozares modernizāciju kopumā,” uzsver Luminor bank Korporatīvā departamenta vadītāja Ilze Zoltnere.
Līdztekus flotes modernizācijai uzņēmums pērn paplašināja darbību, iegādājoties zivju olbaltumvielu un eļļas rūpnīcu "Dīriņi" Ventspilī. Pateicoties tehniskajam aprīkojumam, uzņēmums spēj elastīgi reaģēt uz tirgus pieprasījumu, piedāvājot gan izejvielas konservu ražotājiem, gan augstākas vērtības produkciju pārtikas rūpniecībai. Tiek nodrošināta bezatlikumu ražošana, kur otrās kategorijas produkciju pārstrādā augstvērtīgā zivju eļļā un miltos. Tas sniedz ne tikai vides aizsardzības ieguvumus, bet arī rada papildu ieņēmumu plūsmas, nodrošinot stabilitāti apstākļos, kad zvejas kvotas tiek stingri regulētas.
Bradava ir viens no četriem lielākajiem zvejniecības uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas brētliņu un reņģu zvejā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.
Kompānija reģistrēta 1995.gadā, pamatkapitāls ir 298 800 eiro. "BraDava" kapitālā 51% pieder Aleksandram Blohinam, 38,33% - Laumai Rižikai, savukārt 10,67% pieder Guntim Gailītim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem