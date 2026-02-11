Nākotne videi draudzīgā meliorācijā

Plūdu nodarītie zaudējumi – gandrīz pusmiljards eiro
Lai arī kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem līdz pat 2008. gadam meliorācijas sistēmu uzturēšana valstī krietni mazinājās, tomēr veidota infrastruktūra aizsardzībai pret plūdiem – Latvijā ir aptuveni 50 000 ha polderu teritoriju, kuras no plūdiem tiek sargātas ar aizsargdambjiem un sūkņu stacijām.
Edgars Griķītis, meliorācijas eksperts, VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" vecākais projektu vadītājs: "2017. gadā plūdi nodarīja valstij aptuveni 380 miljonu eiro zaudējumus, valsts lauksaimniekiem kompensēja 22,8 miljonus, piesaistot ES Solidaritātes fonda līdzekļus aptuveni 17,7 miljonus eiro, no kuriem 13 miljonu bija meliorācijas sistēmu atjaunošanai, bet četri miljoni ceļu atjaunošanai. Nākamie lielie plūdi bija 2023. gadā Jēkabpilī, kur cieta vairāk nekā 450 saimniecību. Apdrošinātāji par zaudējumiem sedza aptuveni 200 tūkstošus, bet valsts piešķīra vēl 160 tūkstošus eiro. Savukārt 2024. gadā applūda Jūrmala un Jelgava, nodarot aptuveni 20 miljonu eiro zaudējumus. Arī pārmitrajā pagājušajā – 2025. gadā zaudējumi sasniedza 90 miljonus eiro.
Tādējādi plūdi pēdējā desmitgadē Latvijā nodarījuši zaudējumus teju pusmiljarda eiro vērtībā."
Eksperts ir pārliecināts – zaudējumi mazināmi, piešķirot atbilstošus līdzekļus ūdensnoteku uzturēšanas darbiem valstī. Pašlaik papildus pieejamais finansējums no ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) paredzēts meliorācijas sistēmas atjaunošanai, savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ES Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda (ANM) līdzekļi – plūdu riska mazināšanai lauksaimniecības zemēs.
Pēc E. Griķīša vērojumiem, efektīvākus meliorācijas darbus kavē pārāk lielais administratīvais slogs: teritorijas plānošana, zemju izmantošanas veidi, tehniskie noteikumi, kārtība, kad veicama biotopu, zivju un ūdens ekspertīze, lai nepieciešamos tehniskos noteikumus vispār izdotu. "Tā ir problēma, jo biotopus varam pētīt tikai veģetācijas periodā, zivis arī. Ūdens objektā zivju nārsts ir no aprīļa līdz jūnijam, rudenī no oktobra līdz novembrim nārsto lašveidīgās zivis, pavasarī, janvārī beidzas. Putnu ligzdošanas laikā no marta līdz jūlijam neko nedrīkst darīt. Tādējādi, ja līdz vides aizsardzības ierobežojumu perioda sākumam laikus neuzsākam būvniecību vai atjaunošanu, darbi var aizkavēties par gadu. Tāpēc meliorācijas būvdarbus ierobežojošie termiņi ir jāpamaina, lai būtu iespējama savstarpēja sadarbība," sasniegt efektīvāku rezultātu ir pārliecināts eksperts.
Izglītība gudrai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai
Ja lauksaimnieku interesē labāk iepazīt ūdeņu apsaimniekošanu, arī pašam būt zinošam, ko un kā tas sevī ietver, projektā LIFE GoodWater IP sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) izstrādāts bezmaksas tiešsaistes mācību modulis "Virszemes ūdens resursi un to ilgtspējīga apsaimniekošana".
Kursu iespējams apgūt trijos veidos: īsajā (16 h) modulī ar sešām lekcijām, vidēja apjoma – 40 stundu kursā ar 15 lekcijām, kā arī pilnajā – 78 stundu kursā ar 31 lekciju par visiem mācību blokiem.
Mācībās apgūstama:
- Ūdens aprite dabā – par ūdens resursiem un to izmantošanu, dabiskiem ūdens mainības cikliem, ūdens fizikāli ķīmiskajām īpašībām, ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti un bioloģiskiem procesiem ūdenī;
- Lauksaimniecības (augkopības un lopkopības) ietekme uz ūdens kvalitāti – 2 lekciju tēmas;
- Ekosistēmu pieeja – par ekosistēmu procesiem, funkcijām un pakalpojumiem;
- Meliorācija – par meliorācijas jēdzienu un funkcionālo nozīmi, meliorāciju Latvijā, meliorācijas ietekmi uz augiem un augsni, par meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu, to nozīmi un veicamajiem pasākumiem augsnes mitruma režīma noregulēšanā, saimnieciski nozīmīgiem un videi draudzīgiem meliorācijas sistēmu risinājumiem, meliorācijas sistēmu ietekmi uz slāpekļa un fosfora savienojumu zudumiem;
- Saimniecības prakses un to ietekme uz virszemes ūdeņiem – par augsni, augu maiņu, augsnes apstrādi, kultūraugu mēslošanu, kūtsmēslu uzglabāšanu un izkliedēšanu, augu aizsardzību, aizsargjoslām un buferjoslām, uztvērējaugiem, precīzo lauksaimniecību, ilggadīgiem zālājiem un stādījumiem, platībām dabai, agromežsaimniecības praksēm un dzīvnieku ganīšanu, ganību apsaimniekošanu.
Iegūtās mācības lietojamas ikdienas darbā, savukārt, sekmīgi pabeidzot kursu, var saņemt apliecinājumu par apgūto stundu skaitu izmantošanai arī kvalifikācijas celšanai Agrovides pasākumos:
- "Zaļās joslas" (intervences kods – LA10.1., 16 h);
- "Vidi saudzējošā dārzkopība" (intervences kods – LA10.2., 40 h);
- "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (intervences kods – LA10.3., 40 h);
- "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" (intervences kods – LA10.4., 40 h);
- "Zālāju biotopu apsaimniekošana" (intervences kods – LA10.5., 16 h);
- "Bioloģiskā lauksaimniecība" (intervences kods – LA11., 40 h).
Jāpiebilst, ka tālmācības kursu izstrādājuši LLKC speciālisti, zinātniskās iestādes un nevalstiskās organizācijas, LBTU, valsts zinātniskā institūta "BIOR", Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava", LVĢMC, biedrību "Baltijas Vides Forums" un "Baltijas Krasti", nodibinājuma "Latvijas Dabas fonds" un citu organizāciju eksperti.
Sīkāka informācija meklējama: https://llkc.lv/notikumi/goodwater-lauksaimniecibas-modulis-78-stundas-31-lekcija
Uzziņa
Par atbalstu Mākslīgā mitrāja izveidei
Mērķis – izveidot mākslīgos mitrājus ūdens piesārņojuma piesaistīšanai ar virszemes, pazemes vai kombinētu ūdens plūsmu, uzlabojot bioloģisko daudzveidību un atjaunojot ekosistēmas.
Pieteikšanās līdz 2026. gada 30. jūnijam (nepārtraukta kārta):
- atbalsta likme: 100 000 EUR/ha (maks. summa 130 000 EUR);
- avanss: 50% no projekta attiecināmajām izmaksām;
- atbalsta intensitāte: 100%.
Lai pamatotu mākslīgā mitrāja izveidi, jānosaka ūdens kvalitāte:
- jāveic 2–4 ūdens paraugu ņemšana un testēšana plānotajā mitrāja vietā ar vismaz 14 dienu intervālu no 1. septembra līdz 30. aprīlim.
Mākslīgo mitrāju var ierīkot, ja ūdens kvalitāte ir neatbilstoša – pārsniedz vismaz vienā parametrā:
- kopējais slāpeklis > 2,5 mg/l;
- amonija slāpeklis > 0,12 mg/l;
- kopējais fosfors > 0,065 mg/l.
Ūdens paraugu testēšanas rezultātus iesniedz ekspertam, kurš sagatavo atzinumu par izbūvējamā mitrāja atbilstību prasībām (Linda Grinberga: linda@skillup.lv, tālr. 29677858)
Sīkāk: https://www.youtube.com/watch?v=2bbPKghukzY&t=2s
Par atbalstu Ūdens ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai
Lai veicinātu ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšanu un atjaunošanu, to skaitā iekšējos ūdeņos, no šā gada 9. februāra līdz 15. maijam LAD var pieteikties atbalstam "Iespējas zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai", atbalsta intensitāte – 100%.
Sīkāk: https://www.lad.gov.lv/lv/jaunums/iespejas-zivju-dzivotnu-kvalitates-uzlabosanai
