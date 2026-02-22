Austrijas uzņēmums "Einböck" iepazīstinājis ar jauno 'Aerostar Evo' – ravēšanas mašīnu ar atsperes mehānismu nezāļu apkarošanai.
Mašīna pieejama ar darba platumu no 3 līdz 18 metriem, zaru atstatums – 3 centimetri. Katrs zars ir individuāli hidrauliski noslogots.
Spiediens var sasniegt līdz pat 4,5 kilogramus. Tas ļauj pielāgoties viegliem un smagiem augsnes tipiem, kā arī dažādām kultūraugu augšanas stadijām. Zaru biezums ir 7 milimetri, garums – 0,5 metri, kas ļauj iekārtai tikt galā pat ar augstiem kultūraugiem.
Mašīnas rāmis ir ļoti līdzīgs esošo Einböck ecēšu rāmim. Ar 9 metru darba platumu agregātam ir salokāma šķērveida konstrukcija transportēšanai. 12 metru versijai ražotājs norāda aptuveni 100 ZS nepieciešamo jaudu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem