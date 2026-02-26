Uzņēmums "Claas" paziņojis, ka akumulatora elektriskais 'Torion 537e Sinus' frontālais iekrāvējs sērijveida ražošanā nonāks jau 2026. gadā.
Šis sešu tonnu modelis apvieno Sinus sērijas priekšrocības ar videi draudzīgu elektrisko piedziņu, nodrošinot salīdzināmu dīzeļdzinēju modeļu veiktspēju.
Dīzeļdzinēja un hidrostatiskās piedziņas vietā modelis ir aprīkots ar 32,2 kWh litija jonu akumulatoru, ko var palielināt līdz 64,4 kWh, nodrošinot darbības laiku attiecīgi no 8 līdz 16 stundām. Akumulatoru var pilnībā uzlādēt 1,5–3 stundās, un rekuperācijas sistēma atgūst enerģiju bremzēšanas laikā.
Ar 5910 kg darba svaru Torion 537e Sinus nodrošina 48 kN atraušanas spēku un ātrus pacelšanas un izkraušanas ciklus. Unikālā Smart Loading sistēma optimizē iekraušanas procesus, savukārt elektriskā piedziņa nodrošina tūlītēju paātrinājumu un maksimālo ātrumu līdz 30 km/h.
Sinus stūres sistēma ļauj efektīvi darboties šaurās telpās, nodrošinot minimālo pagrieziena rādiusu 3520 mm un augstu stabilitāti.
Jaunais iekrāvējs ir piemērots lopkopībai, jo darbojas klusi, trokšņa līmenis kabīnē ir 65 dB(A), tādējādi tiek radīta komfortabla vide gan operatoram, gan dzīvniekiem.
Plašā kabīne piedāvā lielisku redzamību, un regulējamais skārienekrāna terminālis attēlo darbības datus un litija jonu akumulatora uzlādes statusu.
