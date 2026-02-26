Mazumtirgotājs SIA "Lidl Latvija" pēc divām nedēļām atklās jaunu veikalu Rīgā, informē uzņēmuma pārstāvji. Jaunais veikals atradīsies Lāčplēša ielā un tas būs trīsdesmit devītais “Lidl” veikals Latvijā.
Jaunā veikala ēka ir apmēram 4735 m2 liela ar 1516 m2 plašu tirdzniecības zāli, tajā būs 10 pašapkalpošanās kases un 4 regulārās kases.
Jaunajā veikalā būs pārskatāmākas produktu zonas un uzlaboti navigācijas elementi, kas palīdzēs ātrāk orientēties un atrast nepieciešamos produktus, nodrošinot vienkāršāku un patīkamāku apmeklējumu ikvienam.
Pie veikala izveidotas 116 autostāvvietas “Lidl” klientiem, no tām sešas paredzētas cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Velobraucēju ērtībai uzstādīti nerūsējoša tērauda statīvi 84 velosipēdu drošai pieslēgšanai.
Kā informē uzņēmumā, Lāčplēša ielas rekonstrukcijā ieguldīti vairāki simti tūkstoši eiro, īstenojot būtiskus uzlabojumus ielas infrastruktūrā - pilnībā pārbūvēta brauktuve un nomainīts tās segums, atjaunotas un sakārtotas gājēju ietves, abās ielas pusēs no jauna izbūvētas velosipēdu joslas.
Papildus veikti arī apjomīgi labiekārtošanas darbi - teritorijā iestādīti koki, veikti apzaļumošanas darbi, tostarp zālāja sēšana, kā arī izbūvētas dobes, oļu klājumi un ierīkots stiprinātais zāliens, kas uzlabo gan ielas vizuālo tēlu, gan pilsētvides kvalitāti kopumā.
Veikala ēkas un apkārtējās teritorijas projektu ir izstrādājuši SIA “Dual arhitekti”, bet būvdarbus veic SIA “Aimasa”.
Atzīmējot veikala atklāšanu 12. martā, “Lidl” piedāvās īpašas aktivitātes: pirmajiem trim klientiem, kas ieradīsies jau rīta agrumā, dāvanā tiks pasniegtas 50 eiro dāvanu kartes, bet laimes rata dalībniekiem būs iespēja laimēt dažādas balvas. Tāpat apmeklētājus sagaidīs īpašie piedāvājumi un dažādi pārsteigumi.
“Lidl Latvija” pirmo veikalu durvis Latvijā vēra 2021. gada 7. oktobrī, kad vienā dienā tika atklāti pirmie 15 veikali. Kopš tā laika “Lidl” veikalu skaits ir vairāk nekā dubultojies, un uzņēmums turpina paplašināties.
