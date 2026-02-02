Viens no Baltijas valstīs lielākajiem piena produktu ražotājiem "Vilvi Group" sācis komerciālu siera ražošanu jaunuzbūvētajā ražotnē Bauskā. "Vilvi Group" piena pārstrādes uzņēmuma "Baltic Dairy Board" teritorijā esošā jaunā ražotne ir lielākais investīciju projekts grupas vēsturē.
Projekta kopējā vērtība pārsniedz 60 miljonus eiro. Ap 20% finansējuma nodrošināja Latvijas valdība.
Pirmā siera partija tika nosūtīta klientiem Itālijā janvāra otrajā pusē, ziņo grupa. "Vilvi Group" vadītājs Gintars Bertašus teica, ka Latvija jaunās ražotnes būvniecībai izraudzīta loģistikai izdevīgās atrašanās vietas un sadarbības ar vietējiem piena piegādātājiem dēļ.
"Mums jau bija sava teritorija un infrastruktūra Bauskā, kas piemērota piena un sūkalu pārstrādei. Tas ļāva mums optimizēt investīciju izmaksas salīdzinājumā ar alternatīviem zemesgabalu variantiem Lietuvā. Turklāt loģistika kļūs efektīvāka, jo grupa ievērojamu daļu svaigpiena iepērk Latvijā un Igaunijā," norādīja Bertašus.
Kad jaunā rūpnīca sasniegs pilnu ražošanas jaudu, tajā radīs vairāk nekā 100 darba vietu, un
plānotais ražošanas apjoms sasniegs 18 000 tonnu siera gadā, ko eksportēs uz vairāk nekā 40 valstīm.
Latvijas rūpnīcas vadītājs Rimants Damanskis apstiprināja, ka sagatavošanās komerciālajai ražošanai noritējusi raiti un saskaņā ar plānu. Uzņēmumā skaidro, ka Bauskas rūpnīcā darbojas galvenās siera ražošanas iekārtas, tiek izmantotas labiekārtotās nogatavināšanas telpas, automātiskās siera vakuumēšanas un iepakošanas līnijas, bet noliktavas ir gatavas produkcijas uzglabāšanai un sadalei. Savukārt iekārtas rūpnīcai piegādāja tādi pasaules līderi kā TetraPak, SealedAir, GEA un citi partneri. R. Damanskis atzīmēja, ka uz ražošanas kompleksa ēku jumtiem darbojas saules elektrostacijas, kuru kopējā ģenerējamā jauda sasniedz 1000 kilovatu.
Vilvi Group ir piena pārstrādes grupa Baltijā, kurā ir seši uzņēmumi: Vilkyškiu pienine, Modest, Kelmes pienine, Kelmes pienas, Pieno logistika un Baltic Dairy Board.
