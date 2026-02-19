Vācu ražotāja "DicksonKerner" jaunās 'Variofield' ecēšas paredzētas efektīvai nezāļu apkarošanai un salmu izkliedēšanai lauksaimniecības zemēs.
Šīs daudzpusīgās ecēšas, kas izstrādātas Bavārijā, var izmantot visu gadu: nezāļu apkarošanai pavasarī, salmu izkliedēšanai vasarā un pļavu uzturēšanai rudenī un ziemā.
Variofield ir unikālas ar maināmu rindu atstatumu (2,5 vai 5 cm) un iespēju to regulēt mehāniski vai hidrauliski.
Izturīgie 8 mm biezie zari nodrošina izcilus rezultātus pat blīvos kultūraugos.
Zaru spiedienu var regulēt no traktora kabīnes, un centrālā šarnīra caurule nodrošina nemainīgu spiedienu. Turklāt zaru ieslēgšanās leņķi var regulēt, nodrošinot elastību dažādu lauku apstrādei.
Ražotājs uzskata, ka Variofield iegādeātri atmaksāsies, pateicoties šā agregāta daudzpusībai.
