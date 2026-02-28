Uzņēmums "Fliegl Agrartechnik GmbH" ir ieviesis jauno 'HydroLift' paceļamo asi trīsasu piekabēm.
Sistēma ir balstīta uz slodzes sensoru jūgstieņa hidropneimatiskā balstiekārtā, kas precīzi nosaka traktora faktisko slodzi.
Pārslodzes gadījumā pirmā ass tiek automātiski nolaista, uzlabojot stabilitāti un aizsargājot traktoru pat ar asimetriskām slodzēm.
HydroLift sistēma novērš ass nejaušu pacelšanos, samazinot slodzi, piemēram, izkraušanas laikā. Ass automātiski atgriežas drošā pozīcijā, taču ir iespējama arī manuāla vadība. Aizkavēta spiediena novērtēšana novērš pēkšņus spiediena lēcienus un nepareizas reakcijas. Strāvas piegādes pārtraukuma gadījumā ass drošības labad arī automātiski nolaižas.
Sistēma uzlabo transporta efektivitāti, samazinot riepu nodilumu un degvielas patēriņu.
