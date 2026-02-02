Lai bioloģiskajā ražošanā izmantotu konvencionālas (nebioloģiskas) izcelsmes sēklas un sēklu maisījumu, kas sastāv tikai no viengadīgajām sugām, 2026. gadā individuāla atļauja jāpieprasa noteiktos laikposmos, informē Valsts augu aizsardzības dienestā.
No 6. februāra līdz 15. jūnijam: labība: auzas, kailgraudu auzas, velna auzas, griķi, mieži, kvieši, rudzi, tritikāle, cietie kvieši, speltas kvieši. Pākšaugi: lauka pupas, sējas zirņi, sējas vīķi, šaurlapu lupīna. Tauriņzieži: austrumu galega, baltais āboliņš, bastarda āboliņš, hibrīdā lucerna, sarkanais āboliņš, sējas lucerna, inkarnāta āboliņš, sējas esparsete. Stiebrzāles: auzeņairene, pļavas skarene, pļavas timotiņš, hibrīdā airene, daudzziedu airene, ganību airene, pļavas auzene, sarkanā auzene, kamolzāle, niedru auzene, miežabrālis.
Eļļas augu un šķiedraugu sugas: soja, baltās sinepes, sējas lini, ķimenes, sējas kaņepes, sāreptas sinepes, ripsis (vasaras forma). Citas sugas: facēlija, eļļas rutks, kā arī sēklu maisījumi, kuru sastāvā ir tikai viengadīgās sugas.
No 6. aprīļa līdz 15. jūnijam: kartupeļi.
No 21. jūlija līdz 20. augustam: smilts vīķi, ungāru vīķi, ripsis (ziemas forma), inkarnāta āboliņš.
No 6. septembra līdz 15. oktobrim: ziemāju labības: mieži, kvieši, rudzi, tritikāle, cietie kvieši, speltas kvieši, auzas.
