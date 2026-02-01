Tas, ka mikroelementi augiem nav mazāk svarīgi par makroelementiem, nav nekāds jaunums. Cita problēma ir tā, ka mikroelementu trūkumu audzētāji ļoti bieži ievēro novēloti, kad lapas vai pat ogas jau bojātas un līdz ar to daļa ražas arī zaudēta.

Augu lapu sulas analīze – ātrākais problēmas atklāšanas veids

Laikus pamanīt mikroelementu trūkumu palīdz augu lapu sulas analīze, bet, par nožēlu, Latvijā šādas analīzes pašlaik neveic neviena laboratorija. Toties ir vairākas firmas, kuras palīdz saviem klientiem nogādāt paraugus uz ārzemēm: Angliju, Nīderlandi vai kādu citu valsti, kur šādas analīzes tiek veiktas. Kāda elementa trūkumu augu sulā var noteikt ievērojami agrāk nekā uz lapām parādās jebkādas vizuālas pazīmes. Tāpēc audzētājs var laikus veikt korekcijas mēslošanas programmā un novērst problēmu.

Lai atvieglotu vizuālo diagnostiku tiem, kuriem nav pieejami laboratorijas pakalpojumi, un uzskatāmi parādītu audzētājiem līdzsvarota barības šķīduma nozīmi, Nīderlandes pētījumu-konsultāciju firma NovaCropControl 2025. gada marta vidū savās siltumnīcās ierīkoja izmēģinājumu ar vairākām siltumnīcu dārzeņu sugām un zemeņu šķirnēm, speciāli izraisot katrai augu sugai viena vai otra barības elementa trūkumu vai pārbagātību. Daļa no šiem eksperimentiem ir publicēta īsos videoblogos firmas youtube.com kanālā.

 

