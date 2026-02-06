Tuvojoties jaunajai sezonai, saimniekiem informācija par jaunumiem tritikāles sēklu piedāvājumu.
'SU Carl' (VAKS)*
Jauna vasaras tritikāles šķirne. Konkurētspējīgs ražas līmenis. Augsta un stabila graudu raža. Rupji graudi ar augstu 1000 graudu masu. Laba veldres noturība. Izturīga pret dzelteno rūsu. Saaten Union.
'Xerion' (LA)
Lopbarības tipa šķirne. Vidējais auga garums 97 cm. Vidēji agrs nogatavošanās laiks. Šķirne ar labu slimību noturību. Secorba Saatzucht, Vācija.
* Sēklu izplatītāji: PPC – AREI Priekuļu pētniecības centrs, SPC – AREI Stendes pētniecības centrs, VAKS – LPKS VAKS, BA – SIA Baltic Agro, AC – SIA Agrochema, LA – SIA Linas Agro, SA – SIA Scandagra, SIA Cers.
