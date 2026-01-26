Govs liemeņa iepirkuma cena Latvijā 2025. gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, samazinājusies par 7%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.
Govs liemeņa vidējā iepirkuma cena pērn novembrī Latvijā bija 523,49 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 13,9% mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), kur tā bija 608,33 eiro.
Savukārt buļļa liemeņa vidējā iepirkuma cena 2025. gada novembrī Latvijā bija 611,78 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 14,9% mazāk nekā vidēji ES, kur tā bija 719,04 eiro.
Teles liemeņa iepirkuma cena Latvijā pērn novembrī bija 595,73 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 17,9% mazāk nekā vidēji ES, kur teles liemenis maksāja vidēji 725,83 eiro.
Ministrijā norāda, ka pērn astoņos mēnešos, salīdzinot ar astoņiem mēnešiem 2024. gadā, ES liellopu gaļas ražošana samazinājās par 3,9%.
Savukārt Latvijā attiecīgajā periodā liellopu gaļas ražošana samazinājās par 9,5%.
Ungārijā un Rumānijā gaļas ražošana pieauga par 26,7%, Maltā - par 25,4%, bet Nīderlandē liellopu gaļas ražošana samazinājās par 10,8% un Zviedrijā - par 10,6%.
Vienlaikus ES dzīvo lopu un liellopu gaļas eksports pērn septiņos mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada septiņiem mēnešiem, samazinājās par 15% un veidoja 505 000 tonnu.
Dzīvo lopu un liellopu gaļas eksports pērn septiņos mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada septiņiem mēnešiem, palielinājies uz Šveici par 36,6%, Maroku - par 22,7% un Ganu - par 21,2%. Savukārt eksports uz Turciju samazinājies par 54,1%, Izraēlu - par 12,1% un Lielbritāniju - par 3,3%.
ES dzīvo lopu un liellopu gaļas imports pērn septiņos mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada septiņiem mēnešiem, pieauga par 13,2%, veidojot 242 000 tonnu.
Imports uz ES pieauga no Kanādas par 61%, Jaunzēlandes - par 28,6%, Urugvajas - par 27,1%, Argentīnas - par 19,8%, Brazīlijas - par 12,4%, ASV - par 8,7%, Lielbritānijas - par 6,3% un Austrālijas - par 0,9%.
Kopumā liellopu gaļas vidējā cena no 2024. gada novembra līdz 2025. gada oktobrim ES ir pieaugusi par 24,4%, bet Latvijā - par 34,7%, salīdzinot ar periodu no 2023. gada novembra līdz 2024. gada oktobrim.
