ASV uzņēmums "Akorn Technology", svaigu augļu un dārzeņu dabīgo pārklājumu izstrādātājs, panācis izrāvienu gurķu uzglabāšanas laika ilgtspējīgā pagarināšanā, ieviešot jaunu ēdamo pārklājumu.
Tas būšot revolucionārs pavērsiens gurķu iepakošanā, izplatīšanā, pārdošanā un patēriņā, aizstājot vienreizlietojamo plastmasas plēvi.
Šis gurķu un paprikas pārklājums rada dabisku neredzamu barjeru, kas atdarina plastmasas aizsargfunkciju. Tas novērš nepieciešamību pēc vienreizlietojamās plastmasas plēves garajiem gurķiem, vienlaikus saglabājot svaigumu un kvalitāti.
Akorn dārzeņu pārklājums piedāvā visas plastmasas plēves priekšrocības bez negatīvajām sekām un izmaksām, kas saistītas ar vienreizlietojamo plastmasas piesārņojumu. Atšķirībā no tradicionālajā plastmasā iesaiņotajiem gurķiem, kas bieži kļūst dzelteni iepakojumā uzkrājušās etilēna gāzes dēļ,
Jaunajā pārklājumā gurķi saglabā spilgti zaļu krāsu.
Pārklājums ir saņēmis lielu atzinību no mazumtirgotājiem, kuri to uzskata par tikpat efektīvu vai pat pārāku par plastmasu, un tā komerciālais potenciāls ir tik liels, ka tas tika izvēlēts dotācijai no Fresh Field Catalyst Accelerator 2025 programmas, ko īsteno Fresh Produce Foundation (FFP) un International Fresh Produce Association (IFPA).
