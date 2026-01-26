Svaigpiena iepirkuma cena pērn novembrī Latvijā bija 46,14 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 2% mazāk nekā oktobrī, bet, salīdzinājumā ar 2024. gada novembri, cena pieaugusi par 0,9%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta jaunākie dati.
Savukārt oktobrī vidējā svaigpiena iepirkuma cena Eiropas Savienībā (ES) bija 52,68 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 1,4% mazāk nekā septembrī, bet par 1,9% vairāk nekā 2024. gada oktobrī. ES svaigpiena iepirkuma cena oktobrī bija par 10,6% lielāka nekā Latvijā.
Latvijā piena iepirkums novembrī, salīdzinot ar 2024. gada novembri, palielinājies par 0,3% un bija 62 600 tonnu.
Savukārt piena iepirkums pērn 11 mēnešos pieauga par 0,7%, salīdzinot ar 2024. gada 11 mēnešiem, un bija 772 600 tonnu.
Ministrijā norāda, ka ES valstīs pērn desmit mēnešos iepirkts 124,1 miljons tonnu piena, kas ir par 1% vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš.
Pērn ES valstīs desmit mēnešos, salīdzinot ar to pašu periodu 2024. gadā, saražots par 5,2% vairāk sviesta, par 2,4% vairāk vājpiena pulvera, bet siers saražots par 2% vairāk. Savukārt koncentrēta piena ražošana samazinājusies par 11% un pilnpiena pulvera ražošana par 10%.
Atbilstoši "www.clal.it" datiem, 2025. gada desmit mēnešos, salīdzinot ar desmit mēnešiem gadu iepriekš, ES nefasēta piena eksports pieaudzis par 65%, raudzēto produktu eksports - par 9%, vājpiena pulvera eksports - par 8,4% un siera eksports pieaudzis par 0,9%, bet par 14% samazinājies krējuma eksports, par 5% samazinājies fasēta piena eksports un par 1,4% samazinājies sviesta eksports.
Nefasētā piena eksports divas reizes pieaudzis uz Lielbritāniju. Siera eksports pieaudzis uz Ukrainu - par 18%, uz Kanādu - par 9% un uz Lielbritāniju - par 8%, bet samazinājies uz Ķīnu - par 10%, uz Japānu un Dienvidkoreju - par 9% un uz citiem galamērķiem. Vājpiena pulvera eksports par 28% krities uz Alžīriju, samazinājums bija arī uz Ķīnu, bet pieaugums bija uz Ēģipti, Indonēziju un citām valstīm.
Pēc "www.clal.it" datiem, pērn desmit mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada desmit mēnešiem, sviesta imports pieaudzis par 96%, vājpiena pulvera - par 10%, siera - par 6% un sūkalu - par 2%.
Sviesta imports no Ukrainas pieaudzis četras reizes,
bet vismaz divas reizes siera imports palielinājies no Jaunzēlandes un Norvēģijas. Vājpiena pulvera imports no Lielbritānijas pieaudzis par 29% un no Ukrainas - par 3%. Siera imports pieaudzis no Ukrainas - par 12% un no Šveices - par 5%, bet samazinājies no Lielbritānijas - par 5%.
