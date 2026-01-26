Zināšanas par kūtsmēslu barības vielu saturu ir svarīgs solis vajadzībām atbilstīgā mēslošanā. Viens no veidiem, kā to iegūt, ir ņemt paraugu vircas krātuvē vai no tvertnes, ko pēc tam laboratorijā analizē attiecībā uz barības vielu saturu. 

Tomēr praksē reprezentatīva parauga ņemšana bieži vien ir sarežģīta, jo jānodrošina, lai šķidrais mēslojums būtu homogēns. Gudrs risinājums ir barības vielu satura noteikšana, izmantojot tiešsaistes mērīšanas metodes, piemēram, NIRS (tuvā infrasarkanā spektroskopija), ko var izmantot, lai noteiktu barības vielu saturu reāllaikā. 

Sensorus var ievietot, kamēr tiek pildītas sūkņa cisternas, vai arī tos var piestiprināt pie tvertnes. Lietošanas laikā var izvēlēties vēlamo barības vielu daudzumu uz hektāru katrai barības vielai. Braukšanas ātrumu var regulēt, apvienojot sensoru ar plūsmas mērītāju. Alternatīvi vircas plūsmu var regulēt arī ar sūkņa ātrumu vai droseļvārstu. NIR sensoru tendence virzās uz mobilo sensoru pieejamību, ko var izmantot lauksaimniecības mēslu vai barības vielu analīzei, tāpēc tos izmanto kā mobilās laboratorijas. Tos var uzstādīt arī vircas tvertnēs, lopbarības kombainos.

