Codes pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) "Saimnieks-V" pagājušā gada martā atzīmēja 32. gadskārtu un ir viens no patlaban visvecākajiem aktīvajiem Latvijas kooperatīviem.
Kopš 2004. gada to vada Mārīte Ķikure, kura kooperatīvā darbojas kopš tā dibināšanas un ir arī zemnieku saimniecības Zīles saimniece. Intervijā "Agro Topam" Mārīte Ķikure stāsta par kooperatīva izvēlēto uzņēmējdarbības modeli, vērtē pēdējo gadu dabas apstākļu un graudu tirgus ietekmi uz ražošanu, kā arī atklāj nākotnes ieceres.
Cik konkurētspējīgs patlaban ir kooperatīvs "Saimnieks-V"?
Kad pieci dibinātāji 1993. gadā reģistrēja kooperatīvu, tajā pavisam bija 112 biedru. Katram bija viena paja piecu latu vērtībā. Šie 112 biedri atdalījās no paju sabiedrības Bauska ar tās īpašumu – graudu kalti. Kooperatīva nosaukums Saimnieks-V dažkārt rada pārpratumus, jo tajā ir romiešu cipars pieci, pieci dibinātāji, nevis burts V. Laika gaitā kooperatīvā palika vien biedri, kuriem interesēja tajā darboties. Daļa paju īpašnieku savas pajas pārdeva kooperatīva aktīvajiem biedriem, un pašlaik esam 60 biedru. Agrāk visi kooperatīva dalībnieki bija lauksaimniecības produktu ražotāji. Patlaban aktīvie ražotāji ir 43–45 saimnieki. Viņi izmanto kooperatīva pakalpojumus un pārdod ražu. Citi saimnieki mūsu pakalpojumus izmanto maz.
1993. gadā pārņemto veco graudu pirmapstrādes kompleksu esam pārbūvējuši un uzlabojuši. Patlaban pieņemšanas jauda ir 100–120 tonnu stundā, tolaik tā bija 40 tonnu stundā. Viss ir uzlabots. Ir jauni pārtīrītāji, jaunas laboratorijas iekārtas. Varam augstā kvalitātē pieņemt ražu, to apstrādāt un pārdot tālāk.