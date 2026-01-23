Pērn salīdzinājumā ar 2024. gadu Lauku atbalsta dienestā (LAD) deklarētās lauka pupu sējumu platības bija par 3335 hektāriem jeb 9,7 procentiem lielākas nekā apstiprinātā sējumu platība gadu agrāk. Lielāko audzētāju topā pērn notika izmaiņas. 

Visvairāk lauka pupu pērn audzēja Jaunpils pagastā, kur darbojas vislielākais šā kultūrauga audzētājs – Sproģu ģimenei piederošā SIA Joži. Saimniecība lauka pupas pērn audzēja 817,6 hektāru platībā (gadu agrāk par pushektāru mazākā platībā). 

Savukārt Sproģu ģimenes uzņēmums SIA Pētertāles 2024. gadā ar 189 hektāru lielu sējumu platību Agro Topa veidotajā topā bija 25. lielākais audzētājs. Pērn starp 50 lielākajiem lauka pupu audzētājiem SIA Pētertāles vairs nav.

