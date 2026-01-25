Govju embriju transference jeb pārnešana ir govju pavairošanas metode, kuru vēl 20. gadsimta 80. gados izmantoja kolhozā "Tērvete", iegūstot vairāk nekā 700 teļu.
Pēc valsts neatkarības atgūšanas finansējuma trūkuma dēļ šo metodi vairs nelietoja, līdz 2017. gadā aizsākās un pirms diviem gadiem noslēdzās Eiropas Savienības (ES) atbalstīts projekts Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā, pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. Pagājušā gada jūnijā noslēdzās arī projekts Buļļu spermas dzimumšķirošana, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju mērķtiecīgai sieviešu vai vīriešu kārtas pēcnācēju iegūšanai, kas ļauj iegūt tieši gaļas vai piena ganāmpulkam nepieciešamā dzimuma teļus.
Vai tas nozīmē, ka tagad atliek izvēlēties labāko govi pavairošanai un ganāmpulks ātri atdzims vai arī – ne viss ir tik viegli, kā izklausās? Par to saruna ar Ilgu Šematoviču, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Veterinārmedicīnas fakultātes Dr.med.vet., asociēto profesori.
Embriju transference pie mums ir atgriezusies, saimnieki nu var arī izvēlēties, kāda dzimuma pēcnācēji ganāmpulkā nepieciešami. Vai šis viss var palīdzēt arī patlaban tik aktuālā tēmā kā emisiju mazināšana?
Veterinārās asistētās reprodukcijas metodes Latvijā jau tiek izmantotas, un tās arvien tiek apgūtas un attīstās. Pašlaik tas intensīvi notiek govju reprodukcijā. Ir vērts nopietni apdomāt, tieši kādus dzīvniekus vēlamies redzēt savos ganāmpulkos, tieši kurus dzīvniekus vērts intensīvi pavairot, kādas īpašības ir svarīgākās konkrēta ganāmpulka izkopšanā. Globālā līmenī aktualitāte ir siltumnīcefekta gāzu monitorings un mazināšana. Pasaule un arī Eiropa pašlaik ļoti intensīvi prasa domāt par emisiju mazināšanu. Man ir savs viedoklis par šo, bet, kas jādara – jādara. Šajā sakarībā Latvijā pašlaik tiek realizēti vairāki projekti, bet mūsu ikdienas darbs kopīgi ar partneriem ir realizēt projektu Genoma testētu, dzimuma determinētu liellopu pavairošana, izmantojot olšūnu aspirāciju un fertilizāciju in vitro. Dažādu nozaru saimniecībām lauksaimniecībā un lopkopībā līdz šim tiek piemērotas vienīgi kalkulāciju metodes.