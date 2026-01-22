Mazo meloņu sēklu selekcionāri uzņēmumā "Superfruiter" strādā pie melones šķirnes ar ēdamu mizu - auglis sver 150–300 gramu, un to var ēst kā ābolu.
"Mēs to saucam par ķiršmeloni un ticam, ka tai ir potenciāls revolucionizēt augļu nozari, tāpat kā ķirštomāti radīja revolūciju tomātu nozarē", teic Jaels Alters, Superfruiter izpilddirektors.
Šis jaunais produkts, kas jau tiek audzēts Spānijā, ir daļa no programmas, ko uzņēmums īsteno pēdējos gados. Saskaņā ar FreshPlaza datiem tā ir atbilde uz pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc mazākām melonēm.
"Pašlaik mēs strādājam pie divām komerciālām šķirnēm: 'Piel de Sapo' (PDS) un 'Yellow Canary' (YC). PDS sver 700–1000 gramu, ir ļoti salda, tai ir ilgs uzglabāšanas laiks – vairāk nekā 30 dienu – un kraukšķīga tekstūra. YC sver 800–1200 gramu, tai ir oranžs mīkstums, kraukšķīga tekstūra un arī ilgs uzglabāšanas laiks. Nākamajā sezonā ieviesīsim vēl piecus veidus, kuru pamatā ir šīs divas šķirnes. Viena no tām būs ļoti maza, salda šķirne, aptuveni 200 gramu smaga, ar sīkām sēklām. Otrai PDS versijai būs dzeltenzaļa miziņa, tā būs salda un svērs 700–900 gramu," stāsta Alters.
Meloņu audzēšana pāriet no atklātiem laukiem uz aizsargātu vidi, jo laika apstākļi visā pasaulē kļuvuši bargāki, ar sausākiem un karstākiem periodiem, kam seko pēkšņa pāreja uz mitrākiem apstākļiem.
Galvenie meloņu audzēšanas un eksporta reģioni Dienvidamerikā un Eiropā ir smagi cietuši no lauku bojājumiem, tāpēc ir samazināts stādījumu skaits. "Melones nozare sekos tendencei, kas novērota ar tomātiem un papriku - pāries no audzēšanas uz atklāta lauka aizsargātā vidē. Tā kā Superfruite melones ir mazas, ar 3–4 auglenīcām uz auga salīdzinājumā ar parastajām melonēm, kas ražo 1–4 augļus uz auga, labākais veids, kā tās audzēt, ir aizsargātos vertikālos apstākļos. Šī metode atvieglos ražas novākšanu, palielinās augļu ražošanu un saglabās augstu kvalitāti," apgalvo Alters.
Pēc viņa teiktā, audzētāji ir ieinteresēti Superfruite melonēs vairāku iemeslu dēļ:
tām ir augstāka raža – 6 tonnas salīdzinājumā ar 4 tonnām uz 1000 kvadrātmetriem līdzīgām šķirnēm; turklāt šie ir augstākās kvalitātes augļi, kurus var pārdot atsevišķi, nevis pēc svara;
ilgais ražas novākšanas periods arī nodrošina ilgāku tirdzniecības sezonu un ilgu uzglabāšanas laiku.
Jaunās melones sēklas tiek plaši stādītas galvenajās to audzēšanas valstīs visā pasaulē. "Pašlaik mūsu sēklas stāda Izraēlā, Spānijā, Taizemē, Brazīlijā un Itālijā. Kopumā Superfruite melones var audzēt visur, kur audzē parastās melones," secina direktors.
