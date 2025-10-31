Dmitrijs Teļnovs ir viens no Latvijas atzītākajiem entomologiem – kukaiņu pētniekiem. Viņš var lepoties ar simtiem jaunatklātu sugu, un īpašs novērtējums ir arī iespēja strādāt prestižajā Londonas Dabas vēstures muzejā.

No Krimas līdz Londonai

Interese par kukaiņiem Dmitrijam radusies vēl pirms skolas gaitām, sešu gadu vecumā. "Mums katram, nonākot svešā vidē, uz kādu brīdi iestājas kultūršoks, un tas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs," sarunā pasmaida Dmitrijs. Viņa gadījumā tas bija ļoti pozitīvs – 1982. gadā, kad vecāki aizveda uz Krimu. Kamēr citi atpūtnieki ierasti baudīja jūru, sauli un augļus, mazais Dima iepazina visu, kas rāpo un lido – dienvidzemes faunu, kas manāmi atšķīrās no Latvijā ierastās.

"Vecāki un vecāmāte bija žurnālos lasījuši par dievlūdzējiem un skorpioniem, un te pēkšņi es to visu ieraudzīju," atceras Dmitrijs. Interesanti, ka lauksaimnieku nemīluli Kolorādo vaboli jeb kartupeļu lapgrauzi viņš pirmo reizi arī ieraudzīja Krimā, nevis vecmammas dārzā Cekulē. "Visa tā daudzveidība atstāja manās smadzenēs pozitīvu "ievainojumu"."

Turpmākais Dmitrija ceļš virzījās pa dabas zinātnieka ceļu, kļūstot par vienu no atzītākajiem Latvijas entomologiem – kukaiņu pētniekiem. Turklāt ne tikai mūsu valsts mērogā – viņš ir novērtēts starptautiski un ieguvis darbu prestižajā Londonas Dabas vēstures muzejā.

Ieskaits vienā no Londonas Dabas vēstures muzeja vaboļu kolekcijas kastēm. Te ir redzamas vaboles, ko ievākuši ievērojami zinātnes spīdekļi – Čārlzs Darvins, Alfrēds Rasels Volless, Dāvids Livingstons.
Gods strādāt ar Darvina vabolēm
Foto: Ruslans Matrozis

