Mediju sapieri. Ārstu algas kā neatšifrēts rēbuss

Māra Libeka
Māra Libeka / Latvijas Avīze
2025. gada 21. oktobris, 09:00
2025. gada 21. oktobris, 09:00
Daudzi ārsti lielus kopējos ienākumus gūst, saņemot algu vairākās vietās – valsts finansētās slimnīcās, pašvaldību kapitālsabiedrībās, augstskolās un privātās medicīnas iestādēs. Tāpēc rodas jautājums, kā fiziski to iespējams paspēt, amatus apvienot un vai visur darbs tiek paveikts kvalitatīvi.
"Kamēr medicīnā kopumā trūkst naudas, dažs ārsts saņem 41 000 eiro mēnesī – "Puaro.lv" publicē TOP 300 lielākās algas Latvijas medicīnā", ar šādu virsrakstu kādreizējais polittehnologs Jurģis Liepnieks publicējis sarakstu, kurā lasāms, ka mūsu valstī ir desmit ārsti, radiologi, ķirurgi, ortodonti, zobārsts, kuru mēneša ienākumi (bruto jeb uz papīra) ir no 20 līdz gandrīz 30 tūkstošiem eiro, bet topa pašā augšgalā ir radiologs, kura ienākumi (bruto) 2024. gadā bija 490 419 eiro (no tā kā darba devējs 7160 eiro maksājusi valsts, 483 259 eiro – privātais), tātad mēnesī vidēji gandrīz 41 tūkstotis eiro.

Otrajā vietā šajā sarakstā kāds plastiskais ķirurgs, kura kopējie ienākumi 2024. gadā bijuši 304 945 eiro, no kuriem 154 330 eiro izmaksājis privātais darba devējs, bet 150 615 eiro – pašvaldības. Diezgan daudz ir tādu, kuru atalgojums svārstās ap desmit tūkstošiem eiro mēnesī.

Saraksts veidots pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegtās informācijas – VID pēc portāla "Puaro.lv" pieprasījuma apkopojis datus par 300 lielākajām algām ārstniecības personām Latvijā 2024. gadā. Saraksts ir anonimizēts – personu uzvārdi un konkrēta darbavieta nav minēta, nosaukta tikai personas profesija un gadā kopējie gūtie ienākumi. Reti kurš no šiem ārstiem tūkstošus ir nopelnījis tikai vienā ārstniecības iestādē – redzams, ka lielākā daļa ienākumus guvuši privātajās struktūrās, kā arī no valsts slimnīcām devušies strādāt uz pašvaldību ārstniecības iestādēm. Ienākumu avotos nav arī redzams, vai ārsts strādā arī akadēmisko darbu, izglītojot topošos mediķus, vai piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā un cik par to saņem no Eiropas Savienības fondiem vai kādiem citiem ienākumu avotiem.

"Ne visai smuka provokācija"

Daļā sabiedrības šis saraksts, kurā redzamas milzīgas algas, raisījis neizpratni un tos pašus jautājumus, ko publikācijas autoram, proti, kā tas nākas, ka Latvijas veselības aprūpes nozarē visu laiku tiek runāts par naudas trūkumu, bet daļa mediķu naudā vai peldas.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) radiologs un Veselības ministrijas galvenais speciālists radioloģijā Atis Svare uzskata, ka publicētais materiāls bez sīkāka skaidrojuma ir "ne visai smuka provokācija". Sarunā ar "Latvijas Avīzi" A. Svare saka: "Ja mēs runājam par radiologu, kurš gadā spēj nopelnīt pusmiljonu, tad, visticamāk, viņš varētu būt ārsts, kurš strādā gan Latvijā, gan arī ārzemēs, bet šeit maksā nodokļus. Zinu, ka ir radiologi, kuri ir saņēmuši tiesības piestrādāt Skandināvijā, Lielbritānijā un citur. Piemēram, man ir kolēģis, kurš pusi mēneša strādā Latvijā, bet otru pusi – Zviedrijā. Zināms, ka radiologi ir vieni no "top desmit" atalgotajām specialitātēm pasaulē. Tiesa, Latvijā var brīnīties, kā var maksāt tik lielas algas, ja medicīnai trūkst naudas. Taču jāņem vērā, ka radiologu trūkst un viņi jebkurā brīdī var pārcelties darbā uz privātajām ārstniecības iestādēm. Jāņem vērā arī tas, ka šiem speciālistiem ir dažāda jauda – viens dienā spēj aprakstīt piecus un desmit izmeklējumus, cits – divdesmit un trīsdesmit. Es diemžēl nespēju nopelnīt divdesmit un trīsdesmit tūkstošus, neraugoties uz to, ka strādāju daudz."

Daži radiologi, kuri vēlējās palikt anonīmi, man sarunā apgalvoja, ka Latvijā radiologa atalgojums mēnesī ir aptuveni deviņi līdz desmit tūkstoši eiro.

Profesoram sešas algas

Taču atklāti ir iespējams apskatīties viena radiologa – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūta vadītāja profesora Kārļa Kupča – deklarāciju, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā par 2024. gadu, jo viņš ir arī Rīgas Stradiņa universitātes padomes pārstāvis un viņam tāpēc jāiesniedz valsts amatpersonas deklarācija. Tajā redzams, ka profesors saņem sešas algas, kas gadā kopā ir gandrīz 245 tūkstoši eiro. Lielākais atalgojums Diagnostiskās radioloģijas vadītājam tiek maksāts Stradiņa slimnīcā – tie ir 114 088 eiro gadā (vidēji 9507 eiro mēnesī), Rīgas Stradiņa universitātē – 42 033 eiro gadā (3502 eiro mēnesī), privātajā klīnikā "Diamed" – 56 424 eiro gadā (4702 eiro mēnesī), un vēl alga trijās privātajās ārstniecības iestādēs. Profesora deklarācijā vēl uzrādītas arī citas mazākas summas ar atzīmi "citi ienākumi", kas gūti ārstniecības iestādēs.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūta vadītājs profesors Kārlis Kupčs ir viens no tiem Latvijas mediķiem, kura kopējie ienākumi gadā pārsniedz divsimts tūkstošus eiro. Viņam ir vismaz sešas darbavietas, kurās saņem algu. Intervijā žurnālam "Ievas Veselība" 2022. gada jūnijā Kārlis Kupčs citstarp minējis, ka Stradiņa slimnīca vienīgā Latvijā insulta pacientiem veic noteiktu ārstniecību diennakts režīmā septiņas dienas nedēļā. "Esam četri invazīvie radiologi un divi rezidenti, un mums ir dežūras. Nav tā, ka strādāju bez apstājas, bet mēnesī viena nedēļa tādā režīmā sanāk," pirms trim gadiem teicis K. Kupčs.
Foto: Ekrānuzņēmums no "lsm.lv" (Sintija Lukjanska/Latvijas Radio).

VID datubāzē katrs var iepazīties arī ar profesora, ķirurga un zinātnieka Jāņa Gardovska 2024. gada ienākumu deklarāciju, jo viņš ir arī amatpersona, proti, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas padomes loceklis. Arī Gardovskis ir to skaitā, kam vidējie ienākumi mēnesī pārsniedz 21 tūkstoti eiro, gadā – 254 794 eiro. Tātad viņš varētu būt viens no valstī visvairāk atalgoto ārstu topa. Deklarācijā var izlasīt, ka profesors Gardovskis saņem četras algas, no kurām lielākā – vidēji 12 889 eiro mēnesī (154 670 eiro gadā) – ir Rīgas Stradiņa universitātē, kur viņš ir Senāta priekšsēdētājs, ķirurģijas katedras vadītājs un vadošais pētnieks, kā arī Stradiņa slimnīcā, kur Gardovskis ir Ķirurģijas klīnikas vadītājs un arī ārsts ķirurgs. Tur viņa atalgojums ir 6,6 tūkstoši eiro mēnesī, bet gadā 79 584 eiro. Pārējos ienākumus veido Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā un privātajā ārstniecības iestādē nopelnītais.

Profesora, ķirurga Jāņa Gardovska ienākumi, saskaitot kopā četras algas, 2024. gadā bijuši 254 794 eiro. Lielāko algu – vidēji 12 889 eiro mēnesī – pērn saņēmis Rīgas Stradiņa universitātē.
Foto: Līga Gredzena/LETA

Ļauj savienot amatus

Tas, ka ārsti, pateicoties savām zināšanām pelna daudz ne tikai rietumvalstīs, bet arī Latvijā, nav nekāds brīnums. Bet ir pārsteigums, kā iespējams strādāt pilnu darba laiku valsts kapitālsabiedrībā un augstskolā un saņemt algu vēl citās vietās. Abi profesori uz šo jautājumu neatbildēja paši, bet pilnvaroja to darīt Stradiņa slimnīcas sabiedrisko attiecību speciālisti Eviju Mileiko.

"Valsts normatīvie akti pieļauj strādāšanu vairākās darbavietās. Protams, mēs vēlētos, lai mūsu slimnīca būtu primārā darbavieta, taču, ņemot vērā speciālistu trūkumu valstī, izvērtējam riskus un ļaujam savienot amatus," skaidroja Mileiko.

Lai nerastos priekšstats, ka radiologs Kupčs slimnīcā saņem nepamatoti lielu algu, Mileiko stāsta, ka radiologu atalgojums tiekot aprēķināts pēc vienotas metodikas, kas balstās uz paveiktā darba apjomu un sarežģītību. Lielāko daļu no atalgojuma veidojot gabaldarba samaksa – radiologi saņemot atlīdzību atbilstoši veikto manipulāciju laikam, sarežģītībai, kaitīgumam un izmantotajām tehnoloģijām.

Papildus tiekot apmaksātas dežūras, darbs naktīs un svētku dienās, kā arī noteikta samaksa par administratīvajiem pienākumiem.

Papildus tiekot apmaksāta zinātniskā darbība (dalība Eiropas Savienības un citos projektos, zinātniskajos pētījumos), kā arī darbs ar studentiem.

Par operāciju ārzemniekam – seši tūkstoši eiro

Atalgotāko ārstu sarakstā tikuši arī kardiologi. Stradiņa slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs profesors Andrejs Ērglis pauž uzskatu, ka nevajadzētu vispārināt atsevišķu kardiologu algas, attiecinot tās uz kardioloģijas jomu kopumā.

"Vadu centru, kurā strādā 650 darbinieki. Zinu šo personu algas – tie nav divdesmit tūkstoši eiro, nemaz nerunājot par četrdesmit tūkstošiem. Ja arī kāds kardiologs valstī saņem tuvu divdesmit tūkstošiem eiro, viņš noteikti neietekmē veselības aprūpes sistēmu. Vajadzētu runāt nevis par šiem 300 visvairāk pelnošajiem, bet par pārējiem tūkstošiem ārstu [pēc Veselības inspekcijas datiem Latvijā ir 6403 nodarbināti sertificēti ārsti. – Red.], kuriem tās algas ir pavisam citas. Vidējā alga Stradiņa slimnīcā ir četrarpus tūkstoši eiro mēnesī, bet pie mums Kardioloģijas centrā tiek veiktas operācijas arī ārzemniekiem, un tas ir maksas pakalpojums, kad ārsts var nopelnīt ap sešiem tūkstošiem eiro par vienu operāciju. Ja vēl pieskaita rezidentu izglītošanu un citus darbus, ko ārsts veic, tad nav jābrīnās, ka nopelna desmit tūkstošus un vairāk mēnesī. 

Labāk lai mūsu ārsti nopelna to naudu Latvijā, nevis aizbrauc projām. Mūs nepārtraukti aicina darbā pāri jūrai. Piemēram, Somijā invazīvie kardiologi pelna no 350 tūkstošiem līdz apmēram pusmiljonam eiro gadā," 

"Latvijas Avīzei" pastāstīja Ērglis. Viņš neslēpa, ka "kopā ar visiem papildu darbiem man tiek maksāts ap 10 tūkstošiem mēnesī".

"Jā, pārmērības ir redzamas, bet..."

Neoficiāli zināms, ka Veselības ministrija paudusi bažas universitātes slimnīcām, ka, maksājot tik lielas algas, slimnīcas varot iekulties arvien lielākos parādos un ka sabiedrībā veidojas neuzticība veselības aprūpes sistēmai.

Veselības ministrijas komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders "Latvijas Avīzei" teica, ka ministrijas rīcībā neesot tādas informācijas par ārstu algām, kādas publiskojis portāls "Puaro.lv". Nacionālais veselības dienests (NVD) nesaņemot detalizētus datus par katra ārsta, medicīnas māsas, ārsta palīga un citu mediķu individuālo atalgojumu.

O. Šneiders: "Publicētie dati par lielajām algām ir atsauce uz VID informāciju, kas neļauj izdarīt viennozīmīgus secinājumus par konkrētā atalgojuma struktūru. Šie dati pilnā mērā neatspoguļo situāciju veselības aprūpē. Jā, pārmērības ir redzamas, taču bez papildu skaidrojuma nav iespējams saprast, kā šāda alga veidojas. Vai tā ietver ārstniecības darbu, dalību pētnieciskos projektos, vadības pienākumus (klīnikas, nodaļas), darbu vairākās iestādēs vai slodzēs. Svarīgs ir arī jautājums par slodzes apmēru – vai šī summa ir par vienu slodzi vai par vairākām. Bez šīs informācijas nav iespējams objektīvi izvērtēt atalgojuma pamatotību.

Saskaņā ar slimnīcu sniegtajām atskaitēm NVD vidējais atalgojuma līmenis stacionārajā ārstniecībā Rīgā ir aptuveni 3500 eiro mēnesī, kas ir būtiski zemāks nekā publiski pieminētās lielās algas."

Atalgojuma sistēma izstrādāta, bet nav ieviesta

Veselības ministrijā patlaban notiekot vairāki uzlabojumi veselības aprūpes organizācijā, piemēram, tiekot pārskatīta oftalmoloģijas pakalpojumu sniegšanas kārtība, kā arī slimnīcu līmeņi un profili. Šie procesi esot daļa no plašāka reformas konteksta, kurā tiekot vērtēta arī atalgojuma sistēma.

Te gan jāatgādina, ka ne tik sen jau tika izstrādāta jauna atalgojuma sistēma medicīnā, tostarp tā sauktais pilna laika ekvivalents, kas noteica, kādas darbības veicamas ārstniecības personai vienas slodzes ietvaros, par ko maksājama pamatalga. Darbs pie jaunās atalgojuma sistēmas izveides sadarbībā ar Valsts kanceleju sākas 2020. gadā, iesaistoties ārstiem un māsām no dažādām ārstniecības iestādēm, veselības aprūpes nozares darba devējiem, augstskolu mācībspēkiem un veselības aprūpes politikas veidotājiem, kā arī pārstāvjiem no Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas. Analizējot pastāvošās sistēmas problemātiku, iesaistītās personas nonāca pie secinājuma, ka jaunajai atalgojuma sistēmai jābūt efektīvai un caurskatāmai, lai ikviens varētu izsekot, par kādu darba apjomu, zināšanām, prasmēm un papildu pienākumiem ārstniecības persona saņem konkrēto darba samaksu. Ministru kabinets pat izskatīja un apstiprināja informatīvo ziņojumu "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu", taču ar to arī šis process beidzās, jo pietrūka finansējuma jaunā atalgojuma modeļa ieviešanai. Vai nākamais piegājiens būs sekmīgāks? Vai tas ļaus izveidot ticamu, publisku un pārbaudītu ārstniecības personu atalgojuma datubāzi, lai ārstu algas nebūtu neatšifrēts rēbuss? Jaunā atalgojuma modeļa izstrādes gaitā tas tika plānots, bet netika izdarīts. Pagaidām nav atbilžu uz šiem jautājumiem.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Foto: Latvijas Mediji

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.

Foto: Publicitātes
