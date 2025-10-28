Kā jūtas liellopu audzētāji apstākļos, kad graudkopību un dārzeņu audzēšanu daudzviet piemeklējusi īsta katastrofa? Par to stāsta Gaļas liellopu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Raimonds Jakovickis. 

Visiem, kas šogad kaut ko audzē zemē, laika apstākļu dēļ klājas slikti, bet kā ar liellopiem? Tos taču salnas un lietavas neietekmē?

R. Jakovickis: Arī liellopu audzētājus laika apstākļi ir ietekmējuši. Govis no lietus nemirst, tas taisnība, bet saimniekiem zālāju sējumi tāpat izslīkuši – daudzi nevarēja iesēt vai varēja iesēt pārāk vēlu, daudziem nekas neizauga. Neskatoties uz to – kopumā ar lopbarību šogad problēmu nebūs. Uz vispārējā lauksaimniecības traģiskā fona jāsaka, ka lopkopības nozare ir labā stāvoklī.

Ja abstrahējamies no noslīkušajiem zālājiem, vai kopumā Latvijā situācija liellopu audzēšanai ir labvēlīga?

Kopumā ņemot, es domāju, ka mūsu zeme ir lopkopībai piemērota. Piemērota tieši ģeogrāfiskā stāvokļa, klimata un ganību ziņā. Domāju, ka šis resurss vēl nav līdz galam izmantots.

Ja reiz mums ir labvēlīgi apstākļi liellopu audzēšanai, kāpēc tad neaug liellopu skaits, kāpēc nemainās patēriņa kultūra un cilvēki nesāk ēst liellopu gaļu vairāk?

