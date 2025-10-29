Divi notikumi – straujā kreditēšanas apjomu atjaunošanās Latvijā un nepieciešamība uzsākt "Altum" mājokļu kreditēšanas programmu reģionos – liek kritiski pārvērtēt, ko Latvija spēj un ko nespēj regulēt kreditēšanas jomā. 

Kreditēšana Latvijā ir strauji atjaunojusies – tikai šī gada pirmajā pusgadā bankas izsniegušas kredītos vairāk nekā vienu miljardu eiro, un, apkopojot deviņu mēnešu datus, visticamāk, tiks sasniegts jauns uzņēmumu rekords. Latvijā uzņēmumiem šogad izsniegtais kredītportfelis pieaudzis par 15%, un tas ir trešais straujākais pieaugums Eiropā. Arī privātpersonas nevar sūdzēties – piemēram, banka "Citadele", salīdzinot 2025. gada trešo ceturksni ar iepriekšējo, konstatējusi, ka nekustamo īpašumu kreditēšanā saglabājas augšupejoša pieprasījuma tendence – izsniegto aizdevumu apjoms pieaudzis par 9%. Ir arī citas iedrošinošas pazīmes – kredītņēmēji kļūst arvien drošāki, uzņemoties lielākas vai ilgākas saistības, tādējādi nekustamo īpašumu tirgū pēc vairākus gadus ilguša pamiruma beidzot atjaunojusies biznesa aktivitāte. Kreditēšanas jomā arī perspektīva ir pozitīva – turpmākajos mēnešos tirgū nav sagaidāmas būtiskas svārstības, nekustamo īpašumu tirgus turpinās attīstīties stabilā, bet mērenā tempā, saglabājot izdevīgus nosacījumus īpašuma iegādei.

