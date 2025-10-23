Noslēdzies konkurss "Latvijas e-auto 2025/26", kas šogad pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu — 30 pilnībā elektriskos modeļus no 21 ražotāja. Šogad par uzvarētājiem kļūst Audi A6 e-tron BYD Sealion 7 un Renault R5 E-Tech Electric
Konkursa žūrija testēja automobiļus gan drošas braukšanas poligonā "333", gan pilsētas un šosejas satiksmē, lai objektīvi izvērtētu to veiktspēju, komfortu un lietošanas ērtumu. Šī gada uzvarētāji ir BYD Sealion 7, Renault R5 un Audi A6 e-tron — trīs atšķirīgi, taču vienlīdz spilgti piemēri tam, cik plašs un inovatīvs kļuvis elektroauto tirgus Latvijā.
Trīs kategorijas – trīs līderi
Pieejamākajā cenu kategorijā līdz 30 000 eiro par labāko tika atzīts Renault R5. Kā norāda žūrijas pārstāvis Matīss Janevičs-Dambis, SEB jauno darījumu un riska nodaļas vadītājs, šis auto ir "dinamisks, stilīgs un emocionāli pievilcīgs pilsētas auto, kas veiksmīgi apvieno retro noskaņu ar mūsdienīgu dizainu". Viņš piebilst, ka auto izvēle bieži nav tikai tehnisks lēmums – "cilvēki mēdz teikt, ka izvēlas pēc racionāliem kritērijiem, bet gala lēmumu bieži nosaka sajūtas, un Renault R5 šajā ziņā trāpa desmitniekā".
Arī SIXT auto nomas vadītājs Baltijā un Somijā Arnis Jaudzems uzsver, ka Renault R5 "iedvesmo ar savu vienkāršību un klasisko dizainu". Viņaprāt, šoreiz vērtējumā "emocionālā puse guvusi virsroku", jo dizaineriem ir izdevies veiksmīgi atgriezt dzīvē leģendārā modeļa vērtības. Jaudzems norāda, ka arī SIXT Latvija aktīvi iesaistās konkursā, lai sabiedrībā veicinātu izpratni par elektroauto priekšrocībām un iedrošinātu cilvēkus tos izmēģināt. "Man personīgi šī bija lieliska iespēja iepazīt jaunākos elektroauto modeļus, pirms lemjam par to iegādi autoparkam vai rekomendēšanu klientiem," viņš piebilst.
Kategorijā līdz 60 000 eiro uzvaras laurus plūca BYD Sealion 7, kas pārsteidza ar izcilu cenas, aprīkojuma un kvalitātes līdzsvaru. Kā uzsver Arturs Svekris, Ignitis ON, elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs, šis ir "kvalitatīvs elektroauto par draudzīgu cenu, komfortu un iespaidīgiem uzlādes rādītājiem". Viņš norāda, ka žūrija nebaidās dot uzvaru jaunam zīmolam, jo "ja auto ir labs, to vajag atzīt — konkurence ir veselīga, tā liek visiem ražotājiem augt un pilnveidoties".
Dārgākajā segmentā virs 60 000 eiro par uzvarētāju kļuva Audi A6 e-tron, kas izcēlās ar vācu inženierijas precizitāti un komfortu. Žūrijas loceklis Andris Dambis atzina, ka šis auto "pierāda, cik efektīvi un ekonomiski kļuvuši premium klases elektroauto". Viņš dalās pieredzē no Ignitis ON elektroauto rallija, kur Audi A6 e-tron "veica visu distanci no Palangas līdz Pērnavai ar vienu uzlādi, kas parāda, cik ļoti tehnoloģijas ir attīstījušās".
Elektroauto – ceļā uz kļūšanu par ikdienas izvēli
Konkursa organizatori uzsver, ka elektroauto Latvijā vairs nav nišas segments – tie kļūst par arvien pieejamāku un racionālāku izvēli plašākai sabiedrībai. Kā norāda klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, elektroauto nozīme sniedzas tālāk par transporta ērtību: "Katru dienu Latvija pārskaita 5–7 miljonus eiro par fosilajām degvielām. Katrs elektroauto, kas pārvietojas ar Latvijā ražotu elektrību, palīdz šos līdzekļus paturēt mūsu ekonomikā."
Šī gada konkursa dalībnieku saraksts apliecina elektromobilitātes straujo izaugsmi – zemākajā cenu kategorijā pieteikti jau astoņi modeļi, kas ir četrkārtīgs pieaugums salīdzinājumā ar pērno gadu.
Pasākums, kas vieno nozares dalībniekus un sabiedrību
Šī gada konkurss noritēja īpaši pozitīvā un profesionālā gaisotnē. Kā atzīst Artūrs Svekris, "pasākums bija ļoti labi pārdomāts – mums bija iespēja auto testēt gan 333 trasē, gan garākos izbraucienos. Diskusijas ar žūrijas kolēģiem, dažādie viedokļi un pieredze padarīja visu procesu vēl interesantāku un vērtīgāku."
Savukārt Matīss Dambis uzsver, ka "šādi pasākumi ir lielisks veids, kā gan izglītot sabiedrību, gan mudināt cilvēkus izvēlēties videi draudzīgākus transportlīdzekļus." Viņš norāda, ka tieši šāda formāta notikumi palīdz veicināt sabiedrības informētību par jaunākajām tendencēm elektromobilitātē un parāda, ka elektroauto kļūst par reālu un ērtu ikdienas izvēli arī Latvijā.
"Latvijas e-auto 2025/26" TOP 3 rezultāti pa kategorijām
Līdz 30 000 EUR
1. Renault R5 E-tech Electric
2. Ford Puma Gen-E
3. BYD Atto-2
Līdz 60 000 EUR:
1. BYD Sealion 7
2. BMW iX1 Xdrive30
3. Cupra Tavascan
Virs 60 000 EUR:
1. Audi A6 e-tron
2. Audi SQ6 Sportback e-tron
3. Volvo EX90
