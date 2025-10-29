Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Saklausīt mūzikas nākotni
Saklausīt nākotni reizē ar jauniem mūzikas piedzīvojumiem, mūsdienu mūzikas dažādība visā tās krāšņumā, rosinot jaunas mūzikas tapšanu, atskaņošanu un dokumentēšanu. Visu šo un vēl daudz ko citu jau vairāk nekā 20 gadus sola Jaunās mūzikas festivāls "Arēna", kas norisinās no 27. oktobra līdz 1. novembrim.
Šodien, 29. oktobrī, plkst. 19 Rīgas Reformātu baznīcā programmā "Plūstošās faktūras" vārds tiks dots džezam un studentu idejām. Uz skatuves kāps jaunizveidota muzikāla vienība, kuru veido divi spilgti džeza mūziķi – saksofonists Kārlis Auziņš un ģitāriste Ella Zīriņa –, un skanēs Auziņa īpaši šim duetam radītie jaundarbi, kuros atbalsojas ietekmes no laikmetīgās skaņumākslas, džeza un dažādu tautu tradicionālās mūzikas.
Piektdien, 31. oktobrī, Latvijā atkal viesosies 2002. gadā dibinātā poļu mūsdienu mūzikas apvienība "Ensemble Kwartludium", kas specializējas ne vien jaundarbu iniciēšanā, bet arī to atkārtotos atskaņojumos. Koncertā (plkst. 19 VEF Kultūras pils Kamerzālē) mūziķi skatuvi dalīs ar vokālo grupu "Putni", kopīgi veidotajā programmā "Dabas balsis" īpaši akcentējot šīgada festivāla centrālo tēmu.
Notikumiem piesātināta būs festivāla noslēdzošā diena, 1. novembris, ko plkst. 15 (izbraukšana no LNB pieturas) iesāks Andra Dzenīša vadīts muzikāls piedzīvojums ar sarunām un minikoncertiem "Arēna" ceļo". Koncertceļojuma pirmā pietura būs Rīgas Katoļu ģimnāzija, kur plkst. 15.30 programmā "Gadalaiki" uzstāsies par daudzpusību, harismu un arī muzikālo huligānismu slavētais poļu akordeonists Macejs Fronckevičs. Nākamā pieturvieta būs klubs "Aleponija", kur plkst. 17 programmā "Balsstiesības" uz skatuves sastapsies soprāns Viktorija Majore un rakstnieks Rvīns Varde. Intensīvās dienas kulminācijā uz noslēguma koncertu "Ūdens trio" Rīgas Reformātu baznīcā plkst. 19 aicinās "Baltic Percussion Trio" jeb trīs spilgti Baltijas valstu sitaminstrumentālisti – Guntars Freibergs, Andris Rekašis un Heigo Rosins.
JRT – jauniestudējums "Docentes"
Piektdien, 31. oktobrī, Jaunā Rīgas teātra Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvos režisores Lindas Zaharovas iestudējums "Docentes" pēc somu dramaturga Juhas Jokelas lugas. Izrādes centrā ir mūsdienu universitāte. Kādi ir tās uzdevumi – zinātne un izglītošana vai sabiedriski politisku viedokļu veidošana? Kas notiek, kad neatkarīgā pētījumā atklātais nesaskan ar vispārējo universitātes politiku. Sociālpsiholoģijas profesorei Johannai darba vides klimata pētījums kļūst par personisku pārbaudījumu. Režisore Linda Zaharova Jaunajā Rīgas teātrī veiksmīgi debitēja šī gada pavasarī ar izrādi "Karaļu spēle". Lomās – Guna Zariņa, Sandra Kļaviņa, Elita Kļaviņa, Sabīne Tīkmane, Ivars Krasts, Ričards Murāns u.c.
Kristīne Opolais – Čo-Čo-sanas lomā
Sestdien, 1. novembrī, Latvijas Nacionālajā operā skanēs Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" izrāde ar izcilu sastāvu – galvenās lomas atveidos Kristīne Opolais, Dmitro Popovs, Zanda Švēde un Jānis Apeinis. Pie diriģenta pults stāsies Mārtiņš Ozoliņš. Šī izrāde būs veltījums Latvijas Radio simtajai jubilejai. "Madama Butterfly" uzvedums Latvijas Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvoja 1925. gada maijā un ir uzskatāms par vienu no visvecākajiem joprojām repertuārā esošajiem operuzvedumiem pasaulē. Tā paša gada 1. novembrī ar šīs operas tiešraidi darbu sāka Latvijas Radiofons. Arī šogad, atzīmējot simtgadi, šīs operas tiešraide skanēs Latvijas Radio 3. Čo-Čo-sanas lomā šajā īpašajā vakarā pēc ilga pārtraukuma atgriezīsies ievērojamais latviešu soprāns Kristīne Opolais, kura šo lomu dziedāja arī nesenākajā no iestudējuma atjaunojumiem 2006. gadā, kad muzikālā vadība bija uzticēta Andrim Nelsonam.
Turpinās festivāls "Bildes"
Sestdien, 1. novembrī, plkst. 13 VEF Kultūras pilī Lielajā zālē skanēs koncerts bērniem, ko vadīs Igeta Ozoliņa. Tajā uzstāsies populārās bērnu grupas "Dzeguzīte" un Normunds Rutulis, "Knīpas un Knauķi", "Kolibri", "Momo" un citi. Tajā pašā dienā plkst. 19 turpat Kamerzālē notiks Akustiskais koncerts, ko vadīs Mikus Frišfelds. Uzstāsies Kristaps Vanadziņš, "Atkala", Zane Dombrovska, Agnese Stengrevica, Karina Tatarinova un Miks Akots, Renārs Veļičko, "Kumosiņš", Mārtiņš Balodis, Ansis Klinstons, Horens Stalbe un Pēteris Upelnieks, Vaters, Anda un Kaspars Zemīši, Māra Kalniņa un Roberts Jakubovskis, arī Mikus Frišfelds.
Svētdien, 2. novembrī, plkst. 17 VEF Kultūras pils Kamerzālē notiks "Bilžu" "Mūziķu un viņu bērnu koncerts" Iras Dūdumas vadībā. Uzstāsies Mia Hermane un Annija Putniņa, Edvards un Normunds Rutuļi, Ziemeļu ģimene, Križevicu ģimene, Miltiņu ģimene, Elviss Patriks un Ivars Pētersoni, Guntars un Henrijs Mucenieki, Kaukuļu ģimene, Emma Despina Upeniece un Ēriks Upenieks, Svens Linga, Ineta un Elza Marija Rudzītes un citi.
Ar tautā mīlētu dziesminieku piedalīšanos, ceturtdien, 6. novembrī, plkst. 19 VEF Kultūras pils Kamerzalē skanēs "Dziesminieku koncerts" Arņa Miltiņa vadībā. Uzstāsies Haralds Apogs, Valdis Atāls, Anta Eņģele un Melisa Debora Kaškura, Jānis Jansons, Uldis Kākulis, Agita Kaužēna, Silvija Silava, Laine Ligere, Arnis Miltiņš u. c.
Godā ceļot pūtēju orķestrus
15 pūtēju orķestri, kopumā ap 400 mūziķiem, apliecinās Latvijas pūtēju orķestru muzicēšanas tradīcijas nepārtrauktību, krāšņumu un spēku lielkoncertā "Skan elpas starojums!", kas notiks sestdien, 1. novembrī, plkst. 17 Madonas pilsētas Sporta centrā. Likumsakarīga ir Latvijas pūtēju orķestru pulcēšanās Madonā – pilsētā, kur svētku reizes un citas norises jau vairāk nekā pusgadsimtu bagātina izcils, valstī augstu novērtēts pūtēju orķestris Andreja Cepīša meistarīgā vadībā. "Lielkoncertā godā celsim pūtēju orķestru mūziķus," uzsver koncerta režisore Edīte Siļķēna.
Fokusā – latgaliešu valoda
Sestdien, 1. novembrī, Latgales vēstniecībā "Gors" latgaliešu kultūras kustība "Volūda" rīkos latgaliešu valodas un kultūras forumu "Vierzeiba", kurā ar pieredzes stāstiem par latgaliešu valodu un kultūru piedalīsies latgaliešu valodas speciālisti, Latgales kultūras dzīves profesionāļi un sabiedrībā pazīstami latgalieši. Foruma pirmajā daļā skanēs vairāk nekā desmit pieredzes stāsti. Otrajā daļā gaidāma diskusija, mēģinot saprast, kādos virzienos turpmāk aktīvāk jāstrādā, lai sabiedrībā augtu motivācija runāt latgaliski un izpratne par latgaliešu kultūru.
