Atzīmējot Pasaules diabēta dienu, 14. novembri, Latvijā noris dažādi pasākumi. 3. novembrī Rīgas 1. slimnīcā notiks bezmaksas cukura diabēta pārbaudes diena.
Ar šo pasākumu slimnīca vēlas pievērst sabiedrības uzmanību šai slimībai, tās profilaksei un savlaicīgai diagnostikai, kā arī atgādināt, cik svarīgi ir vismaz reizi gadā veikt veselības pārbaudes un apmeklēt ārstu.
Pasākums norisināsies slimnīcas 2. korpusa (centrālā ēka) 7. kabinetā no plkst. 11 līdz 14. Izmeklējumus veiks slimnīcas ārste Līga Gaile. Uz pārbaudi jāierodas tukšā dūšā. Pieteikšanās obligāta (tālr. 67366323 vai e-pasts "administracija@1slimnica.lv"), jo vietu skaits ierobežots.
"Cukura līmeņa noteikšana asinīs ir būtiska gan slimības profilaksē, gan ārstēšanā, jo palīdz savlaicīgi atklāt problēmas un novērst nopietnas sekas. 2. tipa cukura diabēts sākotnēji var noritēt bez simptomiem, un bieži to atklāj tikai tad, kad jau ir radušās komplikācijas – sirds un asinsvadu slimības, nieru bojājumi, redzes traucējumi vai perifērās neiropātijas," teic Rīgas 1. slimnīcas galvenā ārste Ilze Reinholde.
Saskaņā ar dažādiem pētījumiem līdz pat 50% cilvēku nezina, ka viņiem ir cukura diabēts. Tieši tādēļ Rīgas 1. slimnīca jau tradicionāli organizē Cukura diabēta dienu, sniedzot ikvienam interesentam iespēju noteikt cukura līmeni asinīs, aprēķināt ķermeņa masas indeksu (ĶMI), saņemt ārsta konsultāciju par individuālajiem riska faktoriem un nepieciešamību turpmāk apmeklēt ģimenes ārstu vai endokrinologu.
Riska faktoru apzināšanās un savlaicīga novēršana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā saglabāt veselību un novērst smagu hronisku slimību attīstību. Cukura diabēts ir viens no biežākajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, un tas bieži norit klusā, nemanāmā formā, līdz parādās neatgriezeniskas komplikācijas.
Savukārt Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība aicina pacientus un viņu tuviniekus 15. novembrī plkst. 12 NVO namā Ieriķu ielā 43A Rīgā pievienoties pasākumam, lai kopā atzīmētu cerību, zināšanu un kopības spēku. Paredzēta sirsnīga tikšanās ar citām ģimenēm, kuras piedzīvo līdzīgus izaicinājumus, izglītojoša diskusija, radošā sveču darbnīca bērniem, iluzionista šovs, kā arī svētku kūka bez cukura.
No plkst. 12.30 līdz 14 notiks paneļdiskusija par to, kā diabēts ietekmē ķermeni, pašsajūtu un attiecības. Piedalās endokrinologs, attiecību eksperts un jaunieši ar diabēta saslimšanu.
No plkst. 14.30 līdz 15.30 varēs uzklausīt pieredzes stāstus par attiecībām, bet no plkst. 15.30 līdz 16.30 noskatīties iluzionista priekšnesumu "Diabēta ilūzija". Pēc tam pasākums turpināsies neformālā gaisotnē. Visas dienas garumā darbosies radošā sveču liešanas darbnīca.
