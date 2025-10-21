1955. gada 21. oktobrī. Pirms 70 gadiem Rīgā bija pabeigta jaunā Daugavas tilta, mūsdienās zināma kā Akmens tilts, balstu zemūdens daļas izbūve un sākās virsūdens daļas apdare.
Tai izmantoja ap 4000 kvadrātmetru no Ukrainas atvestu pelēkā granīta plākšņu. Tiltam nosaukums vēl nebija dots, bet būve iesākās 1955. gada februārī, izvēloties vietu iepretī Vecrīgai, kur jau vēsturiski bija izveidojusies ass satiksmei starp abiem Daugavas krastiem. Netālu atradās 1944. gada rudenī vācu saspridzinātā Zemgales tilta drupas, bet līdzās jaunbūves trasei stiepās Pontonu tilts, kuru vēlāk pārvietoja uz tagadējā Vanšu tilta vietu. Ceļot Akmens tiltu, pēc būtības īstenoja vēl starpkaru Latvijā iecerēto, tikai šajā gadījumā būvi projektēja Maskavas Specializētajā tērauda konstrukciju projektēšanas institūtā inženieris G. Popovs un arhitekts K. Jakovļevs. Pāris nedēļu vēlāk Latvijas PSR preses izdevumi vēstīja: "Tilta braucamā daļa būs tik plata, ka varēs nodrošināt tramvaju, automašīnu un gājēju intensīvu kustību. Zem diviem centrālajiem tilta posmiem varēs izbraukt nelieli kuģi. Lielāku tvaikoņu caurlaišanai upes labajā krastā iekārto paceļamu posmu. Skaistu metāla margu iežogots, tilts stiepsies pār Daugavas ūdeņiem puskilometra garumā." Vēl piemetināja, ka upes labajā krastā Vecrīgā šajā laikā ceļ arī "partijas skolas un valsts bibliotēkas ēkas, vairākas administratīvās un dzīvojamās ēkas". "Partijas skolas" kompleksu vajadzēja nodot ekspluatācijā 1956. gadā. Tā arī notika, tikai, mainot sākotnējos nodomus, izrādījās, ka uzcelta nevis skola topošajiem kompartijas funkcionāriem, bet Rīgas Politehniskā institūta jaunais korpuss.
Savukārt paceļamais tilta posms tā arī palika neizmantots, jo lielāki tvaikoņi Daugavā tik tālu nebrauca, bet ideja par Daugavas ūdensceļa izmantošanu nopietnai kuģniecībai atkrita pēc Rīgas HES būvniecības sākuma 60. gadu beigās.
Pie jaunā tilta pirmo reizi PSRS izmantoja jaunu tehnoloģiju – nepārtraukta laiduma metāla siju montēja krastā Pārdaugavā un tad lēnām ar skrituļu un spēcīgu domkratu palīdzību pamazām uzbīdīja balstiem. Augstuma starpība starp vidējo un gala balstiem ir 3,7 metri, kamdēļ tilta virsma arī ieguva izliektu formu. Būvi atklāja 1957. gada 5. novembrī un par godu Lielās Oktobra revolūcijas, tas ir, Krievijas lielinieku apvērsuma, 40. gadadienai nosauca par Oktobra tiltu. Pārdēvēšana par Akmens tiltu notika attiecīgi 1992. gada jūnijā ar Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes, tas ir, Rīgas domes, deputātu lēmumu.
"Līdums", 1925. gada 21. oktobrī
Valka. Savāda rīcība. Dažos pierobežas pagastos robežpolicijas ierēdņi paši nojauc un dažām saimniecībām dod stingrus rīkojumus nojaukt tiltiņus pār robežas grāvjiem. Liela daļa saimniecību ar robežu ir dalītas divās daļās, un tām uz robežlīguma pamata ir tiesība pārvest ražu tajā robežas pusē, kurā atrodas ēkas. Neizprotami, kā pārvest ražu pār robežgrāvi, ja nav tiltiņu? Augstākā priekšniecība, bez šaubām, ir ierēdņiem devuse rīkojumu par tiltiņu nojaukšanu, bet piemirsuse dot rīkojumu izrakt robežgrāvi gar Lugažu kapiem, un ja ne izrakt grāvi, tad vismaz izlikt kādas zīmes, kas norādītu uz robežas esamību. Pievestais rāda, ka mūsu robežpolitikā nav viss kārtībā.
