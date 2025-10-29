"Omniva" sola, ka pavisam drīz – līdz 31. oktobrim – tiks atjaunota visu sūtījumu reģistrācija uz ASV privātpersonu pašapkalpošanās sistēmā, bet biznesa klientu pašapkalpošanās sistēmā līdz 10. novembrim. 

Pagaidām uzņēmums privātpersonu e-pašapkalpošanās platformā "mana.omniva.lv" ir atjaunojis dāvanu piegādi uz ASV līdz 100 dolāru vērtībā.

Savukārt "Latvijas Pasts" privātpersonu noformēto paku un sīkpaku piegādes uz ASV plāno atjaunot šī gada nogalē, tuvojoties Ziemassvētkiem.

Jauna izmaksu komponente

Augusta beigās, kad stājās spēkā jaunā ASV prasība – deklarēt un maksāt muitas nodokļus arī par sūtījumiem ar nelielu vērtību –, pasta un loģistikas uzņēmumi "Omniva" un "Latvijas Pasts", līdzīgi kā citas Eiropas pasta kompānijas, apturēja sūtījumu piegādi uz ASV.

