No 16. līdz 26. oktobrim kino gadalaiku Rīgā spilgti iezīmēs Rīgas Starptautiskais kinofestivāls ("Riga IFF"), kura 13 programmās skatāmas vairāk nekā 100 filmas no Roterdamas, Berlīnes, Kannu, Venēcijas un citiem festivāliem, kā arī drosmīgi mūsdienu kinematogrāfa dārgumi.
Kā aizvien festivāla mājvieta būs kinoteātris "Splendid Palace", kā arī k/t "Forum Cinemas", k/t "K. Suns" un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Paralēli noritēs arī pasākumu programma kino nozares profesionāļiem, kā arī publisku pasākumu kopums plašākai sabiedrībai. Visa festivāla programma ērti pieejama "rigaiff.lv".
Kas "Riga IFF" pastāvēšanas divpadsmitajā gadā ir tā īpašās, atšķirīgās iezīmes Baltijas un Eiropas mērogā? Cik veiksmīga ir festivāla sadarbība ar Latvijas reģioniem? Par to – sarunā ar "Riga IFF" vadītāju Lieni Treimani.
Cik lielā mērā ir piepildījies viens no sākotnējiem mērķiem – atvest pasaules kino uz Rīgu?
L. Treimane: Mērķis ir piepildījies – pasaules kino tā krāšņajā daudzveidībā ik gadu dzīvo uz "Riga IFF" ekrāniem. Šogad programmā blakus izsmalcinātam Eiropas autorkino un jaunākajām filmām no Baltijas būs skatāmi arī pasaules nozīmīgākajos kinofestivālos atzīti un apbalvoti kino darbi no Brazīlijas (Klebera Mendosa Filju "Slepenais aģents"), Korejas (Čanvuka Parka "Citas izvēles nav"), Japānas (Čie Hajakavas "Renuārs"), arī vairāki Holivudas spīdekļi, piemēram – Lukas Gvandanjīno "Pēc medībām" un Jorga Lantima "Bugonija".
Redzēsim arī lieliskus Latvijas kinostudiju veikumus, kas tapuši sadarbībā ar starptautiskiem partneriem, "VFS Films" šajā jomā bijuši īpaši ražīgi un festivālā izrādīs savu Latvijā, Indijā un Somijā kopproducēto filmu "Sarkano lukturu cerību zvaigznes", kā arī Latvijas, Korejas un Norvēģijas kopdarbu, režisora Mortena Travika "Ziemeļi dienvidi vīrietis sieviete".
"Riga IFF" pavisam noteikti ir unikāls Latvijas kontekstā, jo ir vienīgais tik liela mēroga un starptautiskas kvalitātes kino notikums, kur nepilnu divu nedēļu laikā auditorijai tiek piedāvāti teju simts svaigākie kino darbi no visas pasaules, programmu veido pieredzējusi profesionāļu komanda; turklāt festivāls neaprobežojas ar filmu izrādīšanu vien – liela daļa filmu ir iekļautas "Riga IFF" konkursu programmās, tās vērtē starptautiska žūrija, un šī procesa rezultātā filmu veidotāji saņem ne vien vērtīgas balvas, bet nereti viņu darbi tiek arī atlasīti izrādīšanai citos starptautiskos festivālos vai izvirzīti, piemēram, Eiropas Kinoakadēmijas nominācijām.
Festivālā paralēli publiskajiem seansiem notiek arī izglītojoši un starptautiskas sadarbības veicinoši pasākumi nozares profesionāļiem. Tā ir daļa no mūsu misijas – veicināt vietējās kino nozares attīstību, piedāvājot plašas tīklošanās iespējas festivāla laikā.
Šādi festivāli notiek daudzviet pasaulē, mūsu unikālā iezīme profesionālā kontekstā ir tā, ka mēs piedāvājam salīdzinoši kompaktu, bet precīzi mērķētu satikšanās platformu kino profesionāļiem – atvedot uz Rīgu tādus industrijas viedokļu līderus, kurus citos lielos festivālos ir teju neiespējami satikt aci pret aci lielā norišu mēroga dēļ.