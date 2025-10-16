Partly cloudy 6.1 °C
Anita Bormane
Liene Treimane: "Riga IFF" auditorija aug par 15 procentiem gadā

Anita Bormane
Anita Bormane / Latvijas Avīze
2025. gada 16. oktobris, 00:00
2025. gada 16. oktobris, 00:00
Liene Treimane: "Pateicoties festivāla saliedētajai un motivētajai komandai, mums bieži vien izdodas pārvarēt visneiedomājamākos izaicinājumus."
Foto: No personiskā arhīva

No 16. līdz 26. oktobrim kino gadalaiku Rīgā spilgti iezīmēs Rīgas Starptautiskais kinofestivāls ("Riga IFF"), kura 13 programmās skatāmas vairāk nekā 100 filmas no Roterdamas, Berlīnes, Kannu, Venēcijas un citiem festivāliem, kā arī drosmīgi mūsdienu kinematogrāfa dārgumi.

Kā aizvien festivāla mājvieta būs kinoteātris "Splendid Palace", kā arī k/t "Forum Cinemas", k/t "K. Suns" un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Paralēli noritēs arī pasākumu programma kino nozares profesionāļiem, kā arī publisku pasākumu kopums plašākai sabiedrībai. Visa festivāla programma ērti pieejama "rigaiff.lv".

Kas "Riga IFF" pastāvēšanas divpadsmitajā gadā ir tā īpašās, atšķirīgās iezīmes Baltijas un Eiropas mērogā? Cik veiksmīga ir festivāla sadarbība ar Latvijas reģioniem? Par to – sarunā ar "Riga IFF" vadītāju Lieni Treimani.

Cik lielā mērā ir piepildījies viens no sākotnējiem mērķiem – atvest pasaules kino uz Rīgu?

L. Treimane: Mērķis ir piepildījies – pasaules kino tā krāšņajā daudzveidībā ik gadu dzīvo uz "Riga IFF" ekrāniem. Šogad programmā blakus izsmalcinātam Eiropas autorkino un jaunākajām filmām no Baltijas būs skatāmi arī pasaules nozīmīgākajos kinofestivālos atzīti un apbalvoti kino darbi no Brazīlijas (Klebera Mendosa Filju "Slepenais aģents"), Korejas (Čanvuka Parka "Citas izvēles nav"), Japānas (Čie Hajakavas "Renuārs"), arī vairāki Holivudas spīdekļi, piemēram – Lukas Gvandanjīno "Pēc medībām" un Jorga Lantima "Bugonija".

Redzēsim arī lieliskus Latvijas kinostudiju veikumus, kas tapuši sadarbībā ar starptautiskiem partneriem, "VFS Films" šajā jomā bijuši īpaši ražīgi un festivālā izrādīs savu Latvijā, Indijā un Somijā kopproducēto filmu "Sarkano lukturu cerību zvaigznes", kā arī Latvijas, Korejas un Norvēģijas kopdarbu, režisora Mortena Travika "Ziemeļi dienvidi vīrietis sieviete".

"Riga IFF" pavisam noteikti ir unikāls Latvijas kontekstā, jo ir vienīgais tik liela mēroga un starptautiskas kvalitātes kino notikums, kur nepilnu divu nedēļu laikā auditorijai tiek piedāvāti teju simts svaigākie kino darbi no visas pasaules, programmu veido pieredzējusi profesionāļu komanda; turklāt festivāls neaprobežojas ar filmu izrādīšanu vien – liela daļa filmu ir iekļautas "Riga IFF" konkursu programmās, tās vērtē starptautiska žūrija, un šī procesa rezultātā filmu veidotāji saņem ne vien vērtīgas balvas, bet nereti viņu darbi tiek arī atlasīti izrādīšanai citos starptautiskos festivālos vai izvirzīti, piemēram, Eiropas Kinoakadēmijas nominācijām.

Festivālā paralēli publiskajiem seansiem notiek arī izglītojoši un starptautiskas sadarbības veicinoši pasākumi nozares profesionāļiem. Tā ir daļa no mūsu misijas – veicināt vietējās kino nozares attīstību, piedāvājot plašas tīklošanās iespējas festivāla laikā.

Šādi festivāli notiek daudzviet pasaulē, mūsu unikālā iezīme profesionālā kontekstā ir tā, ka mēs piedāvājam salīdzinoši kompaktu, bet precīzi mērķētu satikšanās platformu kino profesionāļiem – atvedot uz Rīgu tādus industrijas viedokļu līderus, kurus citos lielos festivālos ir teju neiespējami satikt aci pret aci lielā norišu mēroga dēļ.

Zinot, ka seansi ir paredzēti arī ārpus Rīgas, cik atsaucīga ir Latvijas auditorija? Vai arī šogad "Riga IFF" būs pieejams arī tiešsaistē?

Šogad vienīgā vieta ārpus Rīgas, kur notiks vairāki festivāla filmu seansi, ir Rotko muzejs Daugavpilī. Tā lielā mērā ir Rotko muzeja iniciatīva un nopelns, ko ļoti novērtējam un priecājamies sadarboties. Līdzšinējos gados esam centušies festivāla ģeogrāfisko noklājumu paplašināt, uzsākot sadarbības ar vairākiem kinoteātriem ārpus Rīgas, bet tas nav vienkāršs uzdevums – ne mums kā festivāla rīkotājiem, ne mūsu partneriem citās pilsētās. Festivāla filmu izrādīšana ir finansiāli izaicinošs projekts, īpaši reģionos, kur nav spēcīgas festivālu tradīcijas un lojāla autorkino auditorija. Lai to veicinātu, nepieciešams un būtisks ir valsts un konkrēto pašvaldību atbalsts. Ļoti ceru, ka ar laiku festivāls varēs viesoties arī citās pilsētās. Pateicoties Eiropas Kultūras galvaspilsētas atbalstam, 2027. gadā daļa "Riga IFF" programmas norisināsies Liepājā.

Festivāla tiešsaistes seansu laiks gan ir beidzies. Vairākus gadus centāmies šo ārpusrīgas skatītājiem ērto formātu saglabāt, kopš to ieviesām pandēmijas apstākļos, bet šogad esam no tiešsaistes seansiem atteikušies – gan gluži praktisku, finansiālu apsvērumu vadīti, gan tādēļ, ka kino veidotāji un filmu tiesību turētāji vairs neatbalsta tiešsaistes formātu, dodot priekšroku klātienes seansiem. Festivāla kino tomēr ir jāredz kino, uz lielā ekrāna.

Kas šogad bija lielākie izaicinājumi "Riga IFF" programmas izveidē: saturiski, finansiāli?

Lielākie izaicinājumi gan programmas izveidē, gan praktiskajā festivāla norišu organizācijā vienmēr ir saistīti ar finanšu trūkumu. Ja ir nauda, viss ir izdarāms. Tomēr jāsaka, ka, pateicoties festivāla saliedētajai un motivētajai komandai, mums bieži vien izdodas pārvarēt visneiedomājamākos izaicinājumus, lai festivāls notiktu un ar katru gadu augtu – saturā, formā, kvalitātē. Arī šogad.

Cik ļoti šo gadu laikā ir izdevies paplašināt "Riga IFF" auditoriju?

Festivāla auditorija ik gadu pieaug par aptuveni piecpadsmit procentiem, kas, mūsuprāt, liecina par stabilu attīstību un to, ka festivāla piedāvātais saturs sabiedrībai ir interesants un nepieciešams. Apmeklējuma pieaugums, neskatoties uz vispārēju izmaksu pieaugumu un festivālam pieejamā finansējuma stagnāciju, mūs motivē neapstāties un ik gadu rast arvien jaunus spēkus un radošus risinājumus, lai ne vien turpinātu saglabāt festivāla kvalitāti, bet to arī attīstītu un pilnveidotu.

Šogad īpaši priecājamies par "Riga IFF FORUM" pilnveidi, tas ir – festivāla sadaļu, kas domāta kino nozares profesionāļiem. Tajā šogad uzņemsim īpaši krāšņu starptautisko dalībnieku kopumu.

Kuri ir pieci darbi, kurus jūs noteikti ieteiktu noskatīties?

Amerikāņu kino klasiķes Kellijas Reihartes asprātīgo krimināldrāmu "Afērists", kur galvenajā – melanholiska un neveikla mākslas un vērtslietu zagļa – lomā redzams britu spīdeklis Džošs O’Konors. Filma ir aizkustinoša, komiska un vizuāli kā radīta rāmiem rudens vakariem!

Filma "Renuārs" ir poētisks, smalks un līdzjūtīgs ieskats kādas japāņu pusaugu meitenes pasaulē vienas vasaras garumā. Pieaugšanas stāsts, kas jebkura vecuma skatītāju aicina rast sevī bērnībai raksturīgo gaišo rotaļību un sadzīvot ar dzīves piespēlētajiem izaicinājumiem, nenodarot pašam sev pāri.

"Sorry, Baby" – amerikāņu režisores Evas Viktoras debija, kas jau saņēmusi neskaitāmas kino balvas, runā par traumu un tās pēctecību neticami asprātīgā un delikātā veidā. Eksistenciālas skumjas un ņipra drosme vienuviet. Filma iedvesmo dzīvei!

"Tēvs:–" ir filma par tēva un meitas pirmo satikšanos, par pagātnes izvēlēm un to sekām, par izlīgumu un par lietām, kas nav labojamas, bet ar kurām var sadzīvot. Vai var sadzīvot? Tēva lomā brīnišķīgais itāļu aktieris Luka Marinelli.

Virtuozā brazīļu kino meistara Klebera Mendosas Filju jaunākā filma – "Slepenais aģents". Šogad Kannu galvenajā konkursā filma saņēma divas godalgas – par labāko režiju un par labāko aktierdarbu (galvenajā lomā skatītāju iemīļotais aktieris Vāgners Moura). Vizuāli fascinējošs politisks trilleris ar smalka humora devu un lielisku skaņu celiņu.

Foto: Publicitātes

Kultūras intervija
