Metsola Rīgā: Baltijas valstis un Polija Eiropai bija jāuzklausa jau agrāk

Latviju 10. oktobrī pēc skaita jau trešajā vizītē apmeklēja Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētāja Roberta Metsola.
Viņa tikās ar valsts amatpersonām, studentiem, atklāja ziemeļvalstu reģiona lielākā drošības un ārpolitikas foruma "Rīgas konference 2025" otro dienu un apmeklēja Ādažu militāro bāzi.
Pirms vizītes EP priekšsēdētāja Roberta Metsola uzsvērusi: "Šis ir laiks, kad Eiropai pašai jāuzņemas atbildība par savu drošību. Maz ir tādu, kas to saprot labāk nekā Latvija. Baltijas valstis zina, ka mūsu stiprākā aizsardzība balstās kopīgā sadarbībā un iestājoties citam par citu. Eiropas Parlaments ir Baltijas valstu sabiedrotais."
Uzrunā Rīgas konferencē EP priekšsēdētāja akcentēja, ka Baltijas valstis un Polija jau sen brīdinājušas par Krievijas draudiem, kā arī atzina – Eiropai vajadzēja tās uzklausīt agrāk. Baltijas ģeogrāfija runājot pati par sevi – uz rietumiem pieaugot incidentu skaits Baltijas jūrā, bet uz austrumiem kaimiņvalstis kļūst arvien agresīvākas.
Metsola konferencē atgādināja, ka Suvalku koridors Polijā ir viens no kritiskākajiem punktiem pasaulē. "Šeit, Latvijā, jūs zināt, ko nozīmē dzīvot uz brīvības robežas. Jūs atceraties, kas var notikt un kas ir noticis," teica Metsola. Viņa arī atzina, ka gadiem ilgi Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija un Somija brīdinājušas par Krievijas draudiem. Gan pēc Krimas aneksijas, gan par Kremļa sponsorētajām dezinformācijas kampaņām, gan arī par hibrīduzbrukumiem kritiskajai infrastruktūrai.
"Pirms dažām nedēļām notikušās Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības pierāda, ka Krievija joprojām žvadzina savus ieročus. Jūs mūs brīdinājāt par Krievijas karaspēka palielināšanu pirms tās nelikumīgā iebrukuma Ukrainā. Jūs ļoti labi zinājāt, ar ko mums ir darīšana, un ļoti labi zināt, kas nepieciešams, lai tam pretotos šodien," teica Metsola.
Metsola vērtē, ka tagad Eiropas "politiskais smaguma centrs" ir pārvietojies uz austrumiem. Viņa atgādināja, ka pirms neilga laika Latvijas austrumu daļā atrada Krievijas militāro dronu, un kopš tā laika bezpilota lidaparāti ir manīti arī virs Polijas, Rumānijas, Dānijas, Vācijas. Krievijas iznīcinātāji ielidojuši Igaunijas gaisa telpā. "Tie nav atsevišķi gadījumi, mēs saskaramies ar jaunu provokāciju līmeni – uz sauszemes, jūrā un tagad arī gaisā," teica EP priekšsēdētāja.
Viņa norādīja, ka pēdējās vizītes laikā Kijivā skaidri redzējusi pati, ka droni tiešām kļuvuši par galveno kara ieroci. "Tam visam beidzot ir jākalpo par Eiropas aicinājumu apvienoties. Mēs nevaram atļauties atkārtot pagātnes kļūdas – Eiropai ir jāuzņemas atbildība par savu drošību. Mums ir jāstiprina mūsu aizsardzības spējas, jāpadziļina mūsu sadarbība un, pats galvenais, jānodrošina, ka esam labāk sagatavoti," teica Metsola.