"No zema punkta skaties uz priekšu". Saruna ar aktieri Lauri Dzelzīti

Diāna Jance / Latvijas Avīze
2025. gada 23. oktobris, 15:45
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 23. oktobris, 15:45
Lauris Dzelzītis: "Smieties jau var arī par pašironiju, un zināmā mērā iestudējumu tiešām var nosaukt par komēdiju."
Lauris Dzelzītis: "Smieties jau var arī par pašironiju, un zināmā mērā iestudējumu tiešām var nosaukt par komēdiju."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Piektdien, 24. oktobrī, Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvos režisora Gata Šmita iestudējums "Vēl pa vienam", kurā četri skolotāji nolemj praksē pārbaudīt norvēģu psihologa Skorderūda teoriju par alkohola deficītu cilvēka organismā. Šī pseidoteorija paredz, ka cilvēka organismā ir iedzimts 0,5 promiļu alkohola iztrūkums, tāpēc varoņi izlemj uzlabot savu sociālo un profesionālo dzīvi, tādējādi atgūstot zaudēto motivāciju, pašpārliecību, kā arī kontaktu ar skolēniem, bet sociālais eksperiments drīz vien nonāk ārpus kontroles... Skolotāju Martinu iestudējumā tēlo aktieris Lauris Dzelzītis.

Luga veidota pēc dāņu režisora Tomasa Vinterberga kinodarba, kas Latvijā tika izrādīts ar nosaukumu "Vēl pa mēriņam" un guvis daudzas Eiropas un pasaules kinofestivālu balvas, arī Amerikas Kinoakadēmijas "Oskaru" kā labākā ārvalstu filma. Dailes teātris, tāpat kā daudzi apskatnieki, lugu nosaucis par komēdiju, tiesa, neparastu. Vai stāstu par šo dīvaino eksperimentu tiešām var saukt par komēdiju?

Lauris Dzelzītis.
Lauris Dzelzītis.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Par ko ir šis iestudējums – par vientulību vai par skumjām?

L. Dzelzītis: Nē, lugā nav ne vientulības, ne bēdu, jo tur jau neviens ne par ko nečīkst. Tā stāsta par dzīvi, kas paiet bez lielas dzirksts, un tēlu dzīvē iestājies vecuma posms, kurā sākusies rutīna, tāda kā rotācijas sajūta. Nezinu, vai to var saukt par eksperimentu, bet šie skolotāji redz, ka alkohols varētu būt līdzeklis, kas dotu tādu kā iespēju mainīt apziņu tā, lai ieraudzītu sevi no malas. Parasti jau dotajā laika sprīdī grūti adekvāti novērtēt esošo dzīves punktu, to var tikai ar kaut kādu laika distanci, atskatoties.

Pārdomas, kuras grūti iedomāties kā komēdiju…

Vai tad par komēdiju uzskatāma vien izrāde, kurā jāsmejas, un drāma būtu tā, kur skatītājs raud? Smieties jau var arī par pašironiju, un zināmā mērā iestudējumu tiešām var nosaukt par komēdiju.

Luga teātrī veidota pēc pasaules slavu ieguvušas filmas, cik daudz ir līdzīgā?

Man ir tuvas daudzas dāņu kinofilmas, un filma "Vēl pa mēriņam" liekas fantastiska; vēl pirms režisors Gatis (Šmits) uzrunāja spēlēt, to ierindoju starp savām desmit būtiskākajām filmām. Tomēr – šis ir pavisam cits darbs, jo, lai gan luga uzrakstīta pēc filmas, teātra izrāde uz skatuves un kinoobjektīvs ir dažādi lielumi, arī tēli ir citādi.

Skatoties filmu, skumjas raisīja zaudētie vai neiegūtie sapņi, kurus četrotne mēģināja atgūt ar alkohola palīdzību.

Izrāde nav par sapņiem, bet rutīnas izraisīto nomāktību. Visi četri jau sākotnēji gribējuši kļūt par skolotājiem, un tas arī izdevies, viss it kā ir kārtībā. Vienkārši viņiem pienācis dzīves moments, kad sācies rotējums un lēnām kaut kur pazudušas dzīves krāsas, palikuši vien ikdienas atstātie nospiedumi. Viss jau it kā ir labi, nav nekādas vainas, kā saka, grēks būtu par ko sūdzēties. Tomēr cilvēkā ir arī iekšējā pasaule, kurai maz sakara ar sociālajiem pienākumiem, tāpēc veidojas kaut kāda plaisa. Un šī plaisa var palikt arvien lielāka starp to vidi, kur dzīvo, un to, kādu būtu gribējis dzīvot. Ar laiku, šādi dzīvojot, katrs lēnām sevī iekapsulējas, un rodas sava trajektorija kā tādā skudru ceļā – viņš iet, viņš dara, bet pēc tam nāk jautājums – kāpēc? Un godīgi vairs nemaz nevari atbildēt, jo it kā atbildes zini, bet tās nav godīgas attiecībā pret sevi pašu. Alkohols nāk kā ārējais stimulators, kā tāds ierocis, bet – pārāk nopietni to visu gan nevajag uztvert.

Cik dziļi aktieris Lauris Dzelzītis saaug ar saviem skatuves varoņiem?

Vismaz pāris stundu pēc katras izrādes nāk tā saucamais atvilnis. Protams, ir dažādi darbi un dažādi varoņi, bet nemēdzu pētīt vai tulkot, ko vada zemapziņa. Tomēr – paralēļu ar dzīvi pietiek, un, gribi vai negribi, acīmredzot paliek arī nospiedumi. Tiesa, uz skatuves dzīvoju emocionālāk, bet ķermenis, uztverot šo emocionalitāti, iegūst empīrisku pieredzi un vairs neatšķir, vai izdzīvota realitāte vai noticis darbs uz skatuves. Akmeņu kambaros emocijām dzīvē un uz skatuves ir vienādas tiesības. Notiek tāda neliela, klusa pašironija par pagājušo. Kā ir, tā ir labi.

Netrūkst to, kuri jebkuru radošu darbu, tai skaitā aktieru profesiju, nemaz neuztver kā ko nopietnu. Ir taču tik viegli – būt uz skatuves un kaut ko patēlot, kaut aktiera sviedri arī uz skatuves ir īsti un grūti nākuši.

Daudziem cilvēkiem par visdažādākajām profesijām radušies maldīgi priekšstati. Protams, par aktieriem, par gleznotājiem, baigi romantizēts ir arī lidmašīnu stjuartu un pilotu darbs. Nu kas tad tur tāds – ņem, lidinies no vienas valsts uz otru, ceļo tik apkārt, bet patiesībā ikdienā notiek pavisam citādi. Tāda pati analoģija radusies arī par aktiera profesiju; ja nav izpratnes, tad nebūs arī pareiza vērtējuma.

Šodienas skatītāju, iespējams, uzrunā arī filmā un lugā uzsvērtā rutīna, kuru kontekstā var sasaistīt ar pasaulē valdošo trauksmi un nedrošību. Šādā situācijā sevi viegli pazaudēt. Pie kā jēga turēties, lai sevi nepazaudētu?

Uz to nav vienkāršas atbildes, jo katram jau ir savs iekšējais vektors. Varbūt nevajag uztraukties? Nevajag sevi emocionāli uzkurināt, ir vērts saglabāt mieru. Varbūt tā vietā, lai satrauktos par lietām, kuras tāpat nespēj mainīt, labāk iet un iestādīt kādu koku?

Viens – mazāk skatīties uz citu cilvēku dzīvi informatīvajā telpā. Otrs – saprast, ka šī vide mazāk vai vairāk vienmēr kalpo kāda interesēm. Vēl arī kritiskāk attiekties pret savu esību kā tādu; ne sevi, ne situācijas ap sevi neuzskatīt par kaut ko nozīmīgu pasaulē. Čaplins reiz teicis, ka tas, kas tuvumā liekas kā traģēdija, pa gabalu, atzūmējoties, ir vien komēdija. Tas arī viss – ja paskaties uz savu dzīvi kā uz kāda sešpadsmitgadnieka ierakstu dienasgrāmatā – ir pavisam dramatiski. Bet tad paiet kāds laika cikls, trīs gadi, pieci, un skaties: ak Dievs, kur palicis tas naivais cilvēks un par ko tik ļoti uztraucos? Kas tur bija? Un tā taču ir visu laiku. Ir vērts aiziet savā iztēlē uz priekšu un uz jauno skatīties kā jau uz bijušu notikumu. Esi zemā punktā, skaties uz priekšu. Tas var praktiski palīdzēt.

Iestudējumā esat skolotājs Martins, kāds ir šis tēls?

Droši vien par skolotāju Martinu būtu jājautā skatītājam, bet manā dzīvē skolotājiem bijusi ļoti liela nozīme. Man bijuši vairāki tiešām brīnišķīgi skolotāji, kuri burtiski bijuši tādi kā pagrieziena punkti manā dzīvē – mans skolas laika orķestra diriģents Brēmanis, arī fizikas skolotāja Tetere. Protams, arī tagadējā profesijā milzīga nozīme bijusi vēlākajiem mācībspēkiem, īpaši režisoriem Mihailam Gruzdovam un Kārlim Auškāpam.

Skolotāja, vēl arī ārsta profesija laikam gan ir visjūtīgākās pret motivācijas trūkumu.

Motivācijas trūkums ir briesmīgs jebkurā profesijā, bet, protams, savai smadzeņu operācijai negribētos sastapt neieinteresētu ķirurgu.

Vai izrādes četri draugi cer, ka viņiem izdosies pārmainīt savu dzīvi, iegūt motivāciju?

Negribētos gan teikt, ka viņi būtu draugi. Latviešu tulkojumos mēdzam uzsvērt draugus, bet arī Remarka romānam visās valodās ir biedri. Izrāde ir par četriem kolēģiem, skolotājiem. Uz viņus aizrāvušo pseidozinātnisko teoriju nevajag skatīties un analizēt kā reāli bijušu notikumu, tas ir vienkārši stāsts par to, kā būtu, ja būtu. Dzīvi vispār nevajag ņemt pārāk nopietni, kur nu vēl šo izgudrojumu, tā ir vien versija.

Izrādes spēks, paradokss un sāpe slēpjas tajā, ka tieši skolotāja profesijas pārstāvji ir tie, kuri mēģina pierādīt šo dīvaino teoriju, un tāda nesavienojamība vienmēr ir interesanta. Skolotāja profesiju ļoti vēro daudzi, viņu atbildība un likmes ir augstas. Paradokss slēpjas tajā, ka apšaubāmu lietu viņi cenšas darīt objektīvi labāka mērķa vārdā. Visa dzīve ir pilna ar paradoksiem, mēs ļoti daudz liekuļojam, ļoti daudz svētuļojam, ar ļoti daudzām lietām spekulējam. Ir svētums un ir svētulība. Gluži kā izrādē, arī dzīvē pats svarīgākais ir konteksts.

Kultūras intervija
