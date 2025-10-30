Light drizzle 10.1 °C
#aizsardzība #ministri #zemessardze

Aizsardzības līnija. Drošībai nepieciešamas stipras durvis

Atis Klimovičs / Latvijas Avīze
2025. gada 30. oktobris, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 30. oktobris, 14:00
Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs (no kreisās), aizsardzības ministrs Andris Sprūds ar militārpersonām Opuļu robežapsardzības punktā.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs (no kreisās), aizsardzības ministrs Andris Sprūds ar militārpersonām Opuļu robežapsardzības punktā.
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Zilupē, kur paredzēta aizsardzības resora pārstāvju un vietējo iedzīvotāju tikšanās, ierodos kādu brīdi ātrāk.

Vietējiem stāstīs par Pretmobilitātes likumu, kas skars nedaudz vairāk par 1000 saimniecībām 450 kilometru garumā pie robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Izmantoju pauzi, lai pirmo reizi klātienē kaut nedaudz apskatītu šo apdzīvoto vietu, kas pilsētas tiesības ieguvusi neatkarīgajā Latvijā 1931. gadā. Toreiz, kā varu spriest, tā bijusi pilsēta ar noteiktām cerībām uz attīstību. Liela nozīme tās dzīvē bijusi Latvijas armijas klātbūtnei, tās bijušas papildu darba vietas, taču ne mazāk svarīgs bijis Zilupē izvietotā kājnieku pulka ieguldījums multikulturālas vides izveidošanā. 1935. gadā šeit dzīvojuši 472 latvieši, 471 ebrejs, 362 krievi, 180 baltkrievi, 54 poļi, 11 vācieši, 10 lietuvieši un seši citu tautību pārstāvji, kopumā 1566 cilvēki. Pēc nepilniem 90 gadiem iedzīvotāju etniskā sastāva ziņā Zilupe kļuvusi par viskrieviskāko pilsētu Latvijā – 54% krievu, 26% latviešu,10% baltkrievu, 2% poļu, 2% ukraiņu un 6% citu tautību. Varbūt tādēļ līdzās pilsētas skvēram netraucēti joprojām atrodas divi pieminekļi Otrajā pasaules karā kritušajiem sarkanās armijas karavīriem.

Miera laikā nemīnēs

Ap četrdesmit cilvēku, pārsvarā sievietes, ar interesi noklausās visos runātājos. Galvenie stāstītāji ir trīs – aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pulkvedis Andris Rieksts un Ludzas novada mērs, arī zemessargs Edgars Mekšs. Iespējams, ka šis apdraudējuma laiks var sniegt noteiktu labumu, jo pamudinās pārējos Latvijas novadus, sākot jau ar lielo centru Rīgu, beidzot apzināties un novērtēt Latgales nozīmi. To savā runā norādīja ministrs, nodēvējot Latgali par stratēģisku rajonu.

Pretmobilitātes likums nosaka, ka aizstāvēšanos paredzēts sākt nevis tikai no Rīgas apkaimes, bet jau šeit. Aizstāvēts tikšot katrs pirmais Latvijas teritorijas centimetrs, ja šāda vajadzība radīšoties. 

Pagaidām līdz brīdim, kamēr nav liecību par abu agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas tiešu gatavošanos uzbrukumam, robežas josla netiks mīnēta. Pašreiz ir uzsākta betona šķēršļu, tostarp tā saukto pūķa zobu, prettanku ežu un cita aprīkojuma izvietošana reģionā. Bruņotie spēki veikuši izpēti un noteikuši, kuri ir tie koridori, kuros jāizvieto šķēršļi. Uz šiem koridoriem kara gadījumā tikšot novirzīti pretinieka spēki un tur arī iznīcināti. Būtiski, pēc A. Sprūda teiktā, esot saprast, par cik lielu teritoriju ir runa un cik daudzus cilvēkus skars Pretmobilitātes likuma ieviešanas dēļ īstenotā zemju atsavināšana. Runa esot par 30 kilometru joslu 450 kilometru garumā pie robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, tās platība ir 1,3 miljoni hektāru. No tiem paredzēts atsavināt nedaudz vairāk par 2000 hektāru, un tas attieksies uz nedaudz vairāk kā 1000 saimniecību. Salīdzinājumam ministrs minēja jaunveidojamo Sēlijas poligonu, kura platība ir 25 tūkstoši hektāru.

Īpaši svarīgi esot saprast, uzsvēra ministrs, ka lielākoties atsavināšana varētu attiekties uz noteiktu daļu, ne visu īpašumu. Turklāt tas neattieksies uz ēkām, kas paliks līdzšinējo saimnieku rokās. Par to, kāds būs kompensācijas apjoms, lems un vienosies aizsardzības resora pārstāvji un saimnieki.

Šķēršļi vien robežu nenosargās

Bijušais Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis A. Rieksts sacīja, ka viņam labi zināms, kurās vietās tiks izvietoti šķēršļi, tāpat esot nolemts, kur tiks uzglabātas mīnas. Bruņotie spēki uz robežas stiprināšanu skatoties kā uz māju, kurai tiek ieliktas tik izturīgas durvis, ka pa tām neviens nelūgts ciemiņš viegli nespēs iekļūt. Taču šķēršļi vieni paši robežu nenosargās, tiks izmantotas bruņoto spēku spējas – netiešais uguns atbalsts, droni un citi ieroči. To pašu līdzīgi Latvijai tagad dara arī Lietuvā, Igaunijā un Polijā. "Mēs esam gatavi cīnīties par katru zemes centimetru. Esmu pārliecināts, ka uz to skatās arī otrā pusē un skaidri redz, ka šai mājai ir dzelzs durvis," teica pulkvedis.

Pretmobilitātes likums bijis ļoti nepieciešams, uzskata Ludzas novada vadītājs E. Mekšs. 

Tagad svarīgi, lai īpašnieki, uz kuru zemes paredzēts veidot pretmobilitātes šķēršļus, būtu apmierināti ar piedāvāto kompensāciju. Ludzas novadā plānots atsavināt aptuveni 100 hektāru.

Vai neierobežos saimniecisko darbību?

Tas bija viens no svarīgākajiem jautājumiem, kādu ministram un pārējiem viesiem uzdeva Zilupē un divas stundas vēlāk arī novada centrā Ludzā. No atbildēm izriet, ka robežas nostiprināšanai nevajadzētu ietekmēt saimniecisko darbību. "Mēs tieši gribam parādīt, ka ir droši šeit investēt, droši dzīvot. Tas dod signālu, lai cilvēki brauktu uz šejieni," teica ministrs. Tiekot veidota infrastruktūra, atbalstīti Latgales mediji, nevalstiskās organizācijas, plānota kadetu skolas atvēršana Rēzeknē, un tas viss rādot ieceri attīstīt reģionu.

E. Mekšs atzina, ka kopējā drošības situācija uztraucot daudzus un tas nav pārsteigums, jo dzīvojam blakus agresorvalstij. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā atstājis ietekmi uz novadu – būtiski samazinājies tūrisms. Pirms 2022. gada tie bijuši tūristi no Krievijas, tagad nepieciešams piestrādāt pie cita veida tūrisma. "Karš mūs ietekmē. Pašreiz nav pretendentu, kas vēlētos nākt uz šejieni un sākt uzņēmējdarbību. Vēlamies, lai atgrieztos mūsu jaunieši, kas tāpat kā citur dodas uz lielām pilsētām. Taču svarīgi saprast, ka pats galvenais ir drošība," teica novada mērs.

Kādēļ vērts likt pūķa zobus?

Tā jautāja kāda no tikšanās dalībniecēm Zilupē, kuras māja, pēc viņas teiktā, atrodas kilometra attālumā no robežas. "Kāda no tā jēga, ja drons lido simt kilometrus un nokrīt Rēzeknē?" Ministrs klātesošajiem izklāstīja viedokli, kāds šobrīd acīmredzot ir aizsardzības resoram un, iespējams, NATO kopumā. Miera laikā neesot iespējams noslēgt gaisa telpu pilnībā, taču tas nenozīmējot, ka nevajadzētu neko darīt. Eiropas Savienība gatavojas piešķirt līdzekļus tā sauktās dronu sienas izveidošanai. Latvija pašlaik esot sākusi pamatā ar sauszemes robežas nostiprināšanu – ar droniem un raķetēm teritoriju neviens agresors nespēj ieņemt, un svarīgi, lai pāri robežai netiek ienaidnieka bruņutehnika. Ja pretinieks koncentrēšot savus spēkus pie robežas, NATO dalībvalstis reaģēs. Ja vajadzēšot, izdarīšot triecienus tā teritorijā. "Tas būtu vājums neko nedarīt. Darām tieši pretējo un cenšamies pārliecināt – nebaidieties, nāciet un investējiet. Tas pastiprinās drošību. Vēlamies, lai pretmobilitātes pasākumu īstenošanā būtu vairāk iesaistīti Latgales uzņēmēji," teica A. Sprūds.

Būtiski taisnīgi novērtēt

Atsavināmo zemju vērtības noteikšana Aizsardzības ministrijas skatījumā ir sevišķi svarīgs jautājums. To centīšoties risināt tā, lai zemes īpašnieki būtu apmierināti ar viņiem piedāvāto kompensāciju. 

Vērā tikšot ņemts viss – gan zemes vai meža vērtība, gan tur īstenotā saimniekošana. Ar šo procesu nodarbosies Taisnīgās novērtēšanas komisija. 

Ja nevarēs panākt vienošanos, to būs iespējams risināt arī tiesas ceļā. Jau nākamā gada sākumā pirmās saimniecības, uz kurām attiecas likums, saņems vēstules.

Karte ar vietām, kur tādā veidā tiks veidoti šķēršļi, publiski netiks demonstrēta. Tā būtu laba dāvana agresoram, uzsvēra pulkvedis A. Rieksts. Pēc viņa un arī ministra teiktā, šķēršļu izveidošana neierobežos meža darbus – cirsmu veidošanu. Tomēr bruņotie spēki vēlētos, lai simt metru platā joslā no robežas nulles līnijas tie netiktu izcirsti, jo tas varētu izveidoties par iespējamo mobilitātes koridoru pretiniekam. Vēja ģeneratoru izveidošana tikšot atļauta divdesmit kilometru attālumā no robežas, sākot ar 2028. gadu. Vēl būtiski esot neuzticēties negodīgiem cilvēkiem, kas tagad varētu pieteikties iegādāties zemi pierobežā trīsdesmit kilometru drošības joslā.

Foto: Ieva Leiniša/LETA

Vaicā lasītāji. Vai pietiks ieroču?

Man ir piecdesmit gadu, un vajadzības gadījumā esmu gatavs cīnīties, taču man ir jautājums – vai valstij pietiks ieroču, ko visiem izsniegt?

Atis Klimovičs: Nepieciešams atgriezties pie valsts aizsardzības plāniem, kuros paredzēts, cik liels personāls tiek iesaistīts militārā Latvijas aizsardzībā. Ja tie ir 60 tūkstoši cilvēku, tad, visticamāk, būtu jābūt atbilstošām spējām nodrošināt tik lielu skaitu personu ar ieročiem un arī pārējo ekipējumu. Jāņem vērā, ka ziņas par bruņojuma daudzumu un arī vietām, kur tas tiek glabāts, ir slepena informācija. Savukārt jums varētu ieteikt iestāties Zemessardzē, tad būsiet pilnīgi drošs, ka jums tiks piešķirts ierocis.

Ukrainas karā lielu postu nodara Krievijas vadāmās bumbas, kādēļ ukraiņi pieļauj tik intensīvu to izmantošanu?

Atis Klimovičs: Lai to novērstu, nepieciešams iegūt kontroli pār gaisa telpu vismaz 50–60 kilometru dziļumā Krievijas teritorijā, no kurienes šādas bumbas tiek sviestas. Visdrīzāk ukraiņiem šādu spēju pagaidām nav. Dažādos apskatos lasāms, ka vadāmās bumbas kļuvušas ievērojami ātrākas un precīzākas un aizvien palielinās to lidojuma attālums, kas tuvākajā laikā varot sasniegt pat 200 kilometru. Par cīņu pret šādiem ieročiem noteikti jau tagad jādomā arī NATO ģenerāļiem, kuru rīcībā ir pasaulē spēcīgākā militārā aviācija.

