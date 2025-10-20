Par šoruden iznākušo profesora Aivara Strangas darbu "Latvija. Liktenīgo lēmumu laiks. Okupācija. 1939–1940" vēsturnieku aprindās spriež, ka pārskatāmā nākotnē nekas tik fundamentāls Latvijas vēstures zinātnē diemžēl nav paredzams, un tā ir grāmata, kas ikvienam Latvijas pilsonim būtu ja ne gluži jāizlasa, tad vismaz jāzina, ka tāda ir, lai varētu ieskatīties. 

It īpaši, ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē un propagandu, ko izplata Krievija.

Palīgs "ieniršanai" vēsturē

Jaunajā grāmatā aprakstīts ceļš no 1938. gadā pasludinātās neitralitātes līdz "1940. gada kapitulācijai PSRS brutālā ultimāta priekšā, PSRS agresijai pret Latviju un valsts okupācijai".

Izdevums "Latvija. Liktenīgo lēmumu laiks" ir arhīva dokumentos, tostarp PSRS un Latvijas diplomātu ziņojumos, kā arī Latvijas Politiskās policijas atskaitēs, kā arī iepriekšējo profesora Strangas, gan citu vēsturnieku pētījumos balstīts darbs – 815 lappušu autoram raksturīgajā, ļoti detalizētajā stilā apskatītas Latvijai liktenīgo notikumu epizodes un nianses, paralēli parādot arī līdzīgo procesu Igaunijā un Lietuvā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē