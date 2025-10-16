Dziedātāja Diona Liepiņa un Jaunā Rīgas teātra aktieris Ivars Krasts vairs nav kopā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pāris, kura attiecības vairākkārt piedzīvojušas gan tuvības, gan šķiršanās posmus, šoreiz izlēmuši iet katrs savu ceļu. Lai gan jūtas vēl pastāv, Diona pieņēmusi lēmumu vairs nedzīvot kopā ar Krastu.
Pēc kopdzīves beigām dziedātāja atdevusi Ivaram viņa kaķus, par kuriem bija rūpējusies, un adoptējusi kucēnu. Abi mākslinieki iepazinušies 2023. gadā kādā ballītē.
10. oktobrī Diona izdeva savu otro studijas albumu "Mākoņos", kas viņas radošajā ceļā ir līdz šim emocionāli atklātākais. Albuma dziesmās Diona pēta dzīves un sevis robežas, meklējot, kā būt šajā pasaulē un tajā pašā laikā nepazaudēt sevi.
