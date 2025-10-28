1925. gada 28. oktobrī. Pirms 100 gadiem Nacionālajā operā publikas ļoti iecienītās Volfganga Amadeja Mocarta operas "Bēgšana no seraja" laikā notika incidents, par kuru "Jaunākās Ziņas" vēlāk reportēja: "Otrā cēliena beigās operas plašo zāli sāka pildīt draudoša rūkoņa un švīkoņa, no kuras uztraucās ir diriģents, ir orķestrs, kā arī artisti uz skatuves.
Protams, publikā bija vēl lielāks uztraukums, kas beidzot izvērtās vārda pilnā nozīmē bēgšanā no operas zāles ar kliegšanu, spiešanos un citām panikas piedevām. Tumsā gan atskanēja kāda vīrieša spēcīga balss nebēgt no operas. Bet tas paniku vēl vairāk paasināja, jo publikā izplatījās zibeņa ātrumā baumas, ka ugunsgrēks izcēlies operas kuluāros un publika iesprostota zālē. Izrādi pārtrauca un nolaida priekškaru. Ugunsdzēsēji ar aizdegtiem lukturiem steidzās pie izejām, kur bija katastrofiska spiešanās, lai mierinātu publiku. Nomierināšanās sākās tikai tad, kad aizdedzināja ugunis. Aiz izbailēm vairākas sievietes bija tuvu ģībšanai. Kādu jaunavu atrada foajē uz dīvāna nesamaņā. Pie garderobes, kur jau zināja, ka briesmas nedraud, neizdeva garderobi, tāpēc bailīgākie bez tās izskrēja uz ielas.
Panikas īsā laikā izplatījās visfantastiskākās baumas: operā esot nolikta bumba, sākuši gāzties balkoni un griesti un tā tālāk.
Tikai pēc tam, kad dīvainais troksnis bija apklusis, uztraukums pamazām norima un izrādi, kaut arī ar panikas sekām – vēl stipri manāmu nervozumu izpildītājos – varēja turpināt." Nacionālajai operai bija 19. gadsimta beigās iekārtota tvaika apkure, kuru tikai 1936. gadā nomainīja ar karstā ūdens radiatoriem. Ugunsdzēsēji drīz noskaidroja, ka svilpoņas un skaņas, kas dažiem bija atgādinājusi ugunsgrēka liesmu radīto rūkoņu, avots ir plīsusi tvaika apkures caurule trešajā balkonā. Avīze apgalvoja, ka šī balkona skatītāji arī bija lielākie panikas cēlāji, jo minēto zāles daļu ietina tvaiks no plaisas caurulē.
"Jaunā Zeme", 1925. gada 28. oktobrī
Krišjāņa Valdemāra 100 gadu piemiņas svētkus svinēs 28. un 29. novembrī ar gājienu uz Valdemāra kapu, priekšlasījumiem, rakstu, vēstuļu, manuskriptu, dažādu dokumentu izstādi, izrīkojumiem utt. Nolēma piemiņas dienu atzīmēt arī Igaunijā ar sūtņa Seska starpniecību. Tērbatā Universitātes bibliotēkā uzglabājas Valdemāra vairāki manuskripti, no kuriem kopijas pārvedamas uz Rīgu. Valdemāra ideju izvešanai dzīvē nodibinātās biedrības birojs darbojas Aspazijas bulvārī, notāra J. Kreicberga kantorī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu