"Aicinām ievākt grāmatu ražu garajiem rudens un ziemas vakariem, satikt autorus, piedalīties diskusijās un darbnīcās 24. un 25. oktobrī Rīgas Grāmatu svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3."
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas rīkotie svētki kā aizvien gan lielajiem, gan mazajiem lasītājiem sola interesantas satikšanās ar autoriem un jaunām grāmatām. Notikumu izlasi skaties zemāk.
Bet notikumu ciklā "Latviešu grāmatai 500" piektdien, 24. oktobrī, no plkst. 13 līdz 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisināsies starptautiskais simpozijs "Tiesības uz lasīšanu. Rīgas manifests", kas vainagosies ar Rīgas manifesta parakstīšanu. Simpozijā piedalīsies visdažādāko sabiedrības kopienu pārstāvji, politikas veidotāji, eksperti no ārvalstīm un Latvijas – no sabiedrības autoritātēm līdz cilvēkiem, kas nav plaši pazīstamas personības, bet var iedvesmot ar savu pieredzi un atklāt kādu īpašu ar lasīšanu saistītu rakursu. Savukārt simpozija iecerētais rezultāts būs Rīgas manifests, kas uzsvērs lasīšanas nozīmi un potenciālu digitālās pasaules un informatīvo apdraudējumu apstākļos. Manifests un nacionāla līmeņa lasīšanas stratēģija top pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas iniciatīvas, iesaistot starpdisciplināru ekspertu un sabiedrības pārstāvju komandu. Tā centrā tiks likta ideja, ka lasīšana ir pamattiesības, kas jānodrošina vienlīdzīgi – neatkarīgi no ienākumiem, izglītības, veselības vai atrašanās vietas, īpaši uzsverot tiesības lasīt latviešu valodā. Manifestu varēs parakstīt gan cilvēki individuāli, gan institūcijas vai biedrības.
No ārzemju ekspertiem simpozijā piedalīsies Rēgensburgas Universitātes bibliotēkas direktors un viens no Ļubļanas manifesta autoriem Dr. Andrē Šullers-Cvīrlains (Vācija), "GSR Foundation" izpilddirektors, grāmatniecības skolas PARIX izveidotājs un starptautiskās nedēļas "Readmagine" (tā veltīta digitālajām inovācijām lasīšanā, grāmatās un bibliotēkās) rīkotājs Luiss Gonzaless Martins (Spānija), "Children’s Books Ireland" izpilddirektore, lasīšanas un bērnu literatūras aizstāve Eleina Raiena (Īrija).
Rīgas Grāmatu svētku izlase
Piektdiena, 24. oktobris
1. stāva Draugu telpa
- Plkst. 11 – Rīgas Grāmatu svētku svinīgā atklāšana.
- Plkst. 12 – LNB Periodikas nodaļas galvenās bibliogrāfes Kristinas Papules prezentācija "Kā beigt uztraukties un sākt lasīt grāmatas. Stress, tehnoloģijas un lasīšana šodien un pirms 100 gadiem" (organizē LNB).
- Plkst. 13 – "(Ne)redzamā vēsture". Saruna par Baltijas romiem arhīvu fotogrāfijā. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina uz īpašas fotogrāmatas atvēršanu, kas pirmoreiz vienkopus atklāj Baltijas romu kopienu dzīvi pirms Otrā pasaules kara. Pasākumā piedalīsies romu sieviešu biedrības "Sāre khetene" biedres Malda Avramenko un Irina Kleina, kā arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) pētnieces Ieva Vīvere un Ieva Garda-Rozenberga.
- Plkst. 14 – grāmata "Gadalaiki", tikšanās ar autori Daci Taurīti ("Skolas vārds").
- Plkst. 15 – "Markesa maģiskais faktors". Diskusija par izdevniecībā "Latvijas Mediji" izdotajiem Markesa darbiem "Tiksimies augustā", "Patriarha rudens", "12 stāsti ceļinieki". Sarunā piedalīsies literatūrzinātnieks Ojārs Lāms, rakstnieks un tulkotājs Vilis Kasims, literatūrpētnieks Ingus Barovskis. Diskusiju vadīs Ilze Jansone, LU LFMI pētniece (organizē "Latvijas Mediji").
- Plkst. 16 – "Diena ir izdevusies. Austra". Diskusija ar grāmatas autori Janu Egli par Austras Pumpures mantojumu (organizē "Latvijas Mediji").
- Plkst. 17 – saruna ar vēsturiskā piedzīvojumu romāna "Tukuma karš" autoru Gunti Tāleru, Tukuma muzeja direktori Agritu Ozolu un apgāda "Zvaigzne ABC" Latviešu literatūras redakcijas vadītāju Bārbalu Simsoni (organizē apgāds "Zvaigzne ABC").
- Plkst. 18 – "Laiks lasīt, rakstīt, izdot un eksportēt". Saruna ar kustības #LaiksLasīt idejas autori, rakstnieci Ingu Grencbergu, rakstnieku Arno Jundzi un apgāda "Zvaigzne ABC" literāro aģenti Santu Svažu (organizē apgāds "Zvaigzne ABC").
- Plkst. 19 – Egīla Ventera jaunā īsromānu cikla "Albatross" atvēršana (organizē "Dienas Grāmata").
-1. stāvs (konferenču centra A daļa)
- Plkst. 18.30 – Daces Judinas tikšanās ar lasītājiem. Detektīvvakars ar lomu spēli un līdzdarbošanos mistērijā "Troļļu mājas noslēpums" (organizē "Latvijas Mediji").
Sestdiena, 25. oktobris
1. stāva Draugu telpa
- Plkst. 11 – "Baraviku laika dullums". LU LFMI aicina uz sarunu par jaunākajiem Regīnai Ezerai veltītajiem pētījumiem. Sarunā piedalās Anda Baklāne, Dace Bula, Zanda Gūtmane, Edīte Tišheizere un Kārlis Vērdiņš (organizē LU LFMI).
- Plkst. 12 – Lāsmas Pirktiņas grāmatas "Notikums. Filosofiska notikumu tipoloģija" atvēršana (organizē LU apgāds).
- Plkst. 13 – rakstnieka Dzintara Tilaka un izdevējas Vijas Kilblokas saruna par grāmatu rakstīšanu un lasīšanu (organizē apgāds "Zvaigzne ABC").
- Plkst. 14 – tikšanās ar grāmatas "Rīgas ielas. Kreisais krasts" redaktoru Jāni Barbanu (organizē "Jāņa Sēta").
- Plkst. 15 – "Pasaules troksnis". Sarunājas rakstnieki Ilze Jansone un Svens Kuzmins (organizē "Dienas Grāmata").
- Plkst. 16 – Zanes Krēsliņas grāmatas "Espreso, kruasānu un galdiņu trijiem" atvēršanas svētki (organizē "Latvijas Mediji").
- Plkst. 17 – Ilzes Upītes grāmatas "Atdzimušie" prezentācija (organizē "Latvijas Mediji").
-1. stāvs (konferenču centra A daļa)
- Plkst. 11.30 – "Personības mistērijas šķetinot". Tikšanās ar somu rakstnieci Rīku Pulkinenu un tulkotāju Maimu Grīnbergu, saruna par nesen iznākušo romānu "Burvība" (organizē Jāņa Rozes apgāds).
- Plkst. 12.30 – "Grāmatu klubs kā lasītāju kopiena". Pieredzes un iedvesmas stāsti no dažādu formu grāmatu klubiem. Sarunu vadīs grāmatu kluba "Totāls vāks" ilggadējā vadītāja un blogere Kristīne Pīkenena (organizē Latvijas Grāmatizdevēju asociācija).
- Plkst. 13.30 – grāmatas "Es savu dzīvošanu ierakstu vēstulēs. Ilzes Indrānes vēstules laikabiedriem" (sakārtotāja Dace Zvirgzdiņa) atvēršanas svētki (organizē "Madris").
- Plkst. 14.30 – "Vai mātes lomu var iemācīties". Saruna ar zviedru rakstnieci Golnāzu Hašemzādi Bundi un tulkotāju Jolantu Pētersoni par nesen iznākušo romānu "Dabiska uzvedība" (organizē Jāņa Rozes apgāds).
- Plkst. 15.30 – "Igauņu trimdas literatūras spožākie dārgumi". Saruna ar tulkotāju Maimu Grīnbergu un trimdas literatūras pētnieci Ingunu Dauksti-Silasproģi par Karla Ristikivi romānu "Dvēseļu nakts" (organizē Jāņa Rozes apgāds).
- Plkst. 16.30 – Agneses Rutkēvičas dzejas krājuma "Vientulības drošības noteikumi" atvēršana (organizē "Aminori").
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu