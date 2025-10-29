Cēsīs un Saldū tiek īstenoti kultūras un veselības sadarbības projekti. Kura pašvaldība pievienosies?
"Pirmo gadu pēc ilga pārtraukuma tumšos un drēgnos mēnešus izdevās nodzīvot ar entuziasmu, prieku un cerību," teikusi kāda Saldus iedzīvotāja, vaicāta par kultūras lomu viņas veselības atgūšanā. Kultūra un māksla arvien biežāk tiek skatītas ne vien kā radošas izpausmes, bet arī kā sabiedrības veselības resurss, kas palīdz cilvēkiem atgūt emocionālo līdzsvaru, mazināt vientulību un veicināt labbūtību. To apliecina arī starptautiskais projekts "Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm (NuKA) Baltijas jūras reģionā 2023–2025", kura mērķis ir izveidot praktisku kultūras un veselības jomu sadarbības modeli. Latvijā NuKA pilotprojekti tika īstenoti Cēsu un Saldus novadā. 15. oktobrī koncertzālē "Cēsis" noritēja kultūras un veselības nozaru sadarbības tēmai veltīta starptautiska konference, pēc kuras notika diskusija "Kultūras un veselības nozare: darbības potenciāls un vīzijas Latvijā".
Diskusijā piedalījās Kultūras ministrijas (KM) Radošo industriju nodaļas vadītāja LĀSMA KRASTIŅA-SIDORENKO, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks veselības politikas jautājumos SVENS HENKUZENS, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta direktore un vadošā pētniece ANDA ĶĪVĪTE-URTĀNE, Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) profesore, socioloģijas doktore, LKA prorektore zinātniskajā darbā, Kultūras un mākslas institūta vadītāja ANDA LAĶE. Diskusiju vadīja MARTA KRIVADE, Pasaules veselības organizācijas Latvijā pārstāve.
Kā nofinansēt savienojumu
Marta Krivade: Pašlaik dzīvojam ļoti spiedīgos finanšu apstākļos un visiem ir cieši jāsavelk jostas, lai finansējumu novirzītu aizsardzībai. Tomēr ir pierādījumi, ka dažām kultūras intervencēm ir izmērāms iespaids uz cilvēka veselību. Cilvēkiem, kuri, piemēram, klausījušies austiņās mūziku, kas viņiem patīk, pēc operācijām ātrāk uzlabojas veselība. No vienas puses, ir pierādījumi, no otras, vēl nav prakse. Otrs, ko redzam, tieši runājot par veselības sistēmām – tāda apmēra veselības darbinieku krīze, kāda ir šobrīd, vēl nav bijusi. Tāpēc, ka pieprasījums ir milzīgs un apmierināt pacientu veselības vajadzības kļūst aizvien grūtāk. Līdz ar to veselības aprūpes darbinieki ir izdeguši. Trešais ir novecojošā sabiedrība un vientulība. Savukārt kultūrā ir vecais, kaitinošais jautājums, ko ik pa laikam uzdod kāds no malas – kāda no šā visa ir jēga? Kultūras ministrijai ir jādomā par finanšu rezultātiem un to atrādīšanu Finanšu ministrijai. Tomēr Latvija tiešām ir valsts, kurā kultūra spēlē lielu lomu, kultūra ir daudzu cilvēku identitātes sastāvdaļa. No otras puses, mūsu kultūras darbinieki un mākslinieki ir diezgan maz aktīvi tajā, ko sauc par sociālo mākslu.
Jautājums vispirms veselības nozares cilvēkiem – kas, izņemot naudu, ir lielākie šķēršļi, lai mēs varētu būt atvērtāki un veidot jaunos risinājumus, ielaižot kultūru kā komponenti veselības definīcijā un veseļošanās procesā.
Svens Henkuzens: Pirmais šķērslis ir kultūra, taču nevis kā mēs to tradicionāli saprotam, bet gan mentalitāte. Ko mēs sagaidām no veselības aprūpes? To, ka nereti, ejot pie ģimenes ārsta, ceram saņemt zāļu recepti un tas ir bijis labs ārsts, kurš mums to ir izrakstījis, nevis pateicis, ka mums viss ir kārtībā. Tādēļ viens ir mainīt mūsu kultūru vai mentalitāti tajā, ko sagaidām no veselības aprūpes sistēmas, otrs – sadarbība starp kultūras jomu, Kultūras ministriju un tās pakļautības institūcijām, un pašvaldībām, kurām arī ir ļoti svarīga loma, lai sistēma strādātu. Mums šobrīd ir funkcionējošs ģimenes ārstu institūts, kā arī kultūras institūcijas. Es teiktu, ka savienojums (starp tām) ir tas, ko vajadzētu nofinansēt.
Anda Ķīvīte-Urtāne: Var teikt, ka naudas nav jau esošajām vajadzībām, bet jūs prasāt tādam avangardam! Tomēr – naudas nebija arī pirms kara. Sen ir pierādīts, ka primāri profilakse un veselības veicināšana ir izmaksu efektīvas, un tas ir daudz lētāk, nekā ārstēt sekas. Mēs zinām globālos veselības aprūpes pētījumus, ka veselības aprūpe spēj sabiedrības veselības problēmas atrisināt tikai par 11%. Pārējo visu nosaka neveselīgi paradumi, sociāli ekonomiskie apstākļi utt. Gēni arī, starp citu, spēj ietekmēt apmēram tikpat, cik veselības aprūpe. Nozarē strādāju vairāk nekā 20 gadus un varu teikt – progress ir, bet tas ir bijis ļoti lēns. Nauda un laiks mums atrodas tam, kas mums ir prioritāte. Piemēram, man ļoti patīk gleznot, un es spēju, par spīti aizņemtībai un saviem trim bērniem, tam atrast laiku. Un domāju, ka daudz nemelošu, sakot, ka tas pats attiecas arī uz valsts politikas līmeni. Visām ministrijām un valsts iestādēm, lai kādu lēmumu pieņemtu, vienmēr ir jāatskaitās, kā tas ietekmēs zaļo pārveidi un dzimumu līdztiesību. Man gribētos redzēt, lai jebkurš lēmums atbalsotos arī tajā, kā tas ietekmē sabiedrības veselību. Problēma ir starpinstitūciju sadarbībā, ko Svens jau pieminēja.
Piedzīvot kultūras un mākslas terapeitisko ietekmi
M. Krivade: Ko jūs, kultūras nozares eksperti un pētnieki, redzat kā galvenos šķēršļus, kas kavē sadarbību ar veselības nozari?
Lāsma Krastiņa-Sidorenko: Klausoties šodienas prezentācijas, ir skaidrs, ka kultūra un radošās industrijas ir atvērtas, uz sadarbību vērstas. Kultūra šobrīd "pievelkas" pie citām nozarēm vai arī ir tāds kā palīgrīks to mērķu izpildīšanai. ANO stratēģiskajos mērķos līdz 2030. gadam kultūras nav. Tāpēc jebkur, kur runājam par kultūru un drošību, kultūru un aizsardzību, kultūru un klimatu – ES kultūras attīstības plānā tas viss ir minēts –, diemžēl redzam, ka visur (šī sadarbība) ir no kultūras nākusi iniciatīva. Mēs tiekam vēl aizvien instrumentalizēti, lai citas nozares varētu sasniegt savus mērķus. Arī šeit izskanēja neliels pārmetums, ka mums viss ir jāiezīmē ekseļos vai jāpierāda pienesums, bet nekā citādi mēs nevaram sevi apliecināt vai pierādīt, kā vien šajos citu nozaru izpratnes veidos. Pirms divām nedēļām KM piedalījās UNESCO Pasaules kultūrpolitikas konferencē "Mondiacult 2025" Barselonā, kur Latvijai bija vadošā loma gala ziņojuma izstrādē un prezentēšanā. Tas noteikti arī globāli ļoti labi atsauksies uz Latvijas pozīciju, kur mēs pie labbūtības ("well being" – angļu val.) uzsvērām kultūru kā ļoti svarīgu jomu, bez kuras nevar iztikt.