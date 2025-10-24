Nu neticu es dažādu satiksmes drošības kampaņu spējai stāvokli uz mūsu ceļiem būtiski mainīt!
Neticu, ka mērķauditorija bezgala plašajos mūsdienu mediju džungļos tās pamana un uzklausa. Turklāt dotie padomi mēdz būt pārāk vienkāršoti un vien šķību smaidu izraisoši.
Nu, piemēram – "Ātrums nogalina!". Ko neteiksi – nogalina virziens, kurā modernā autobūve iet jau gadu desmitiem? Un nogalina nevis skaistulis ātrums, bet neprasmīga steiga nevietā un nelaikā. Jeb "Neredzi? Neapdzen!". Tad nu gan atklājums. Neviens normāls radījums taču aizsietām acīm pat soli nesper. Un stulbi apdzen tie, kuri priekšā braucošajam, pakaļā ielīduši, lec pretējā joslā. Vai nevajadzētu viņiem par to kampaņu naudu jau skolā mācīt distanci ievērot?
Bet kampaņu straume turpinās. Tikko "Latvijas valsts ceļi" palaiduši jaunu. Par pasažieru lomu brauciena regulēšanā. Temats lielisks. Bet vai atkal netiks sabojāts, pārlieku vienkāršojot? Tāds videoklipiņš, kādu šajā audzināšanas pasākumā ierunājis "DBS" direktors Jānis Vanks (pasažieri, tev ir tiesības aizrādīt!), var novest pie gluži aplamām sekām. Dullo braucēju vēl vairāk nokaitināt. Viņa uzmanību, kuras jau tā joslu maiņas rēbusiem nepietiek, vēl vairāk sašķaidīt, agresīvās tieksmes uzvārīt... Un vēl viena lakoniska pamācība, kas nāk no kampaņas atbalstītāja dzemdību nama dakterītes mutes – "saki viņam, ka tev bail!". Līdzēs? Šaubos. Viņš ir slikts ekipāžas kapteinis, ja tavas bailes nav sajutis pats. Un respektējis.
Gaidu, ka sekos kas plašāks, gudrāks. Ar grūtībām, bet atrodu. "YouTube" ir pirmais kampaņas "podkāsts", kurā pusotru stundu garā sarunā par auto ekipāžas "komandas darbu" spriež Pauls Timrots un trīs augstākās raudzes psihologi. Te nu patiesu gudrību daudz. Bet kas tās visas ikdienas steigā pētīs? Iesaku, protams, noskatīties. Un ceru, ka līdzīgu (varbūt mazliet kompaktāku) sarunu jaunās kampaņas gaitā būs daudz. Mēģināsim skatīties un klausīties. Steidzīgajām līdzbraucējām jau tagad piedāvāju, manuprāt, ļoti būtiska Ivara Austera padoma (visai kategoriski un vairākkārt diskusijā izteikta) konspektu: "Aizrādījums nekādā gadījumā nedrīkst ietvert stūrējošās personības kritiku. Nekad nesaki (pat ja tā domā) – tu esi stulbs! Tā brauc tikai traks! Vai tu akls esi!? Vērtē rīcību. Nav jau tā jāsteidzas (vari pat piebilst – mīļais...). Vai nevari rāmāk – bagāžniekā puķu podi saplīsīs..."
Vārdu sakot – "Tev ir tiesības aizrādīt" ir izteiciens, kas uzsver kādas personas līdzatbildību un iespēju norādīt uz citu kļūdām vai pārkāpumiem, bet tās jāizmanto ar pietāti un sapratni, ievērojot gan valodas, gan latviešu kultūras normas.
